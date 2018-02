Soferii cuminti in trafic sa primeasca puncte bonus - proiect de lege

Ziare.

com

"In unele state din UE, conducatorilor auto care nu acumuleaza nici un punct de penalizare, in decursul unui an calendaristic, li se atribuie in anul urmator un bonus de 2 puncte peste pragul de 15 puncte astfel suspendarea dreptului de conducere se poate face la cumularea in anul urmator a 17 puncte de penalizare", sustin initiatorii, in expunerea de motive.Deputatii spun ca, printr-o astfel de prevedere, conducatorii auto ar fi determinati sa conduca preventiv si defensiv."Sistemul circulatiei rutiere este unul complex in care coexist si interactioneaza trei factori ai sai: factorul rutier, factorul tehnic, factorul uman. Este un sistem complex si greu de stapanit, avand in vedere cele 75.000 km de drumuri publice, cu peste 4.800.000 autovehicule si cu peste 5.400.000 de conducatori auto", se arata in documentul citat.