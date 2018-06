Un elev la scoala de soferi a fost prins conducand cu viteza de 122 km/h, cu instructorul langa el

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca un elev de 22 de ani, in timpul pregatirii pentru obtinerea permisului de conducere, a fost inregistrat de aparatul radar, pe DN 73, in comuna Titesti, in timp ce sofa cu o viteza de 122 km/h.Zamfir a precizat ca in zona limita de viteza este de 50 km/h si ca, in acest caz, instructorul este cel care raspunde pentru contraventie."Instructorul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.900 de lei si i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 90 de zile", a spus Zamfir.In timpul perioadei in care i-a fost suspendat dreptul de a conduce, instructorul nu va mai putea desfasura activitati de pregatire a cursantilor, potrivit sursei citate.