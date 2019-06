Un sofer beat mort a fost prins de doua ori de politisti in 5 ore. A doua oara avea alcoolemia mai mare

A crescut alcoolemia

Barbatul este cercetat acum pentru conducere sub influenta alcoolului si conducere fara permis.Totul a inceput duminica dimineata pe la ora 4:00, cand suceveanul nu a oprit la semnalul politistilor pe strada Calea Obcinilor. Oamenii legii au inceput urmarirea, dar tanarul a accelerat la viteze de peste 100 km/h, scriu jurnalistii de la Obiectiv de Suceava. Barbatul a fost oprit cu greu, la o actiune la care au participat sase masini de politie. El avea 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar politistii l-au incatusat.A fost dus la spital, i s-au recoltat probe biologice, i s-a retinut permisul, s-a deschis un dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului si a fost lasat sa plece, liber ca pasarea cerului.La cateva ore dupa ce a iesit din sediul Politiei, fara permis de conducere, barbatul a mai baut ceva si s-a urcat din nou la volanul masinii. Pentru ca circula haotic prin oras, un trecator a sunat la politie, scrie Mediafax. La ora 09:10, acelasi sofer a fost descoperit circuland si mai beat, 1,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, in zona magazinului Lidl din cartierul Zamca. A scapat si a doua oara, procurorul de serviciu nedispunand nicio masura, in afara unui nou dosar penal intocmit pentru conducere fara permis si conducere sub influenta alcoolului.