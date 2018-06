Viteza record pe Autostrada Bucuresti - Ploiesti: Un sofer a fost surprins circuland cu 276 kilometri la ora

Ziare.

Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 276 kilometri la ora, pe autostrada Bucuresti-Ploiesti. Soferul a fost amendat cu 2.900 de lei si i s-a suspendat permisul pentru trei luni.In perioada 11 - 17 iunie, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei traficului rutier.Astfel, 69 de soferi care circulau cu viteze de peste 180 km/h pe autostrazi au fost depistati de politisti, 15 dintre acestia fiind inregistrati de aparatul radar conducand cu viteze de peste 200 km/h.Cea mai mare viteza, 276 km/h, a fost inregistrata in dupa-amiaza zilei de 17 iunie, cand politistii Biroului Autostrazi si Misiuni Speciale au depistat un barbat care conducea, pe Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, cu viteza de 276 km/h.Acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare desi i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.Politia Romana reaminteste ca depasirea limitelor legale de viteza si viteza neadaptata la conditiile de trafic reprezinta unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice.Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,. De asemenea, trebuie tinut cont de faptul ca limita maxima se poate modifica, pentru motive legate de siguranta rutiera, atunci cand se circula in conditii meteo nefavorabile sau pe anumite segmente de drum, acest lucru fiind semnalizat prin indicatoare rutiere.Depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte-amenda (in prezent, intre 1.305 si 2.900 de lei).Totodata, se aplica sanctiunea complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile.