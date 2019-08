Ancheta continua la Caracal: Doi caini au fost dusi in padurea in care s-a gasit sacul cu fragmente osoase

Ziare.

com

Criminalistii au adus azi doi caini de cautare in padurea de langa Caracal, anunta televiziunile de stiri.De asemenea, tot marti, anchetatorii urmeaza sa faca perchezitii informatice asupra celor trei telefoane ale lui Dinca si al Alexandrei Macesanu, gasit intr-un parc la cativa kilometri de locuinta suspectului.Intre timp, a fost dus la INML sacul cu fragmente osoase, despre care Dinca sustine ca ar apartine Luizei, fata din Dolj disparuta in aprilie."Am continuat cercetarea la fata locului si la domiciliul inculpatului si, de asemenea, a avut loc o conducere in teren cu inculpatul, unde acesta a indicat un sac, care continea fragmente osoase arse si cenusa. Aceasta trebuie cernuta pentru a putea vedea ce resturi mai sunt acolo. El asa a declarat, ca este trupul Luizei.Pana nu avem testele de laborator nu ne putem pronunta. El a revenit cu noi precizari. Sunt ridicate in fiecare zi urme criminalistice ce urmeaza sa fie procesate. Probele sunt ridicate si vor fi trimise spre expertizare Aceste fragmente osoase au fost gasite intr-un sac", a declarat, luni seara, Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT.Amintim ca procurorii DIICOT au anuntat, sambata, ca analiza antropologica a demonstrat ca fragmentele de oase si dinti gasite in casa lui Dinca provin de la un singur schelet, iar analizele genetice au indicat ca profilul ADN apartine Alexandrei in proportie de peste 99,9%.