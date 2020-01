Ancheta in Harghita, dupa ce cateva indicatoare in maghiara au fost acoperite cu vopsea UPDATE Reactia UDMR

UPDATE

Denumirea in limba maghiara a localitatilor Gheorgheni si Lacu Rosu, judetul Harghita, a fost acoperita cu vopsea de catre persoane necunoscute.Politistii din Harghita s-au sesizat din oficiu si au deschis o ancheta."In cauza se fac cercetari in rem pentru distrugere si pentru identificarea si tragerea la raspundere a autorului/autorilor", au transmis reprezentantii IPJ Harghita.Indicatorul din Gheorgheni a fost curatat de catre reprezentantii Primariei, iar cel din Lacu Rosu de catre drumari.UDMR condamna ferm acoperirea cu vopsea a indicatoarelor cu denumirea in limba maghiara a localitatilor Gheorgheni si Lacul Rosu, din judetul Harghita, si cere institutiilor identificarea si tragerea la raspundere a autorilor."Condamnam ferm actele de vandalism care s-au intamplat in Gheorgheni si in alte localitati si consideram ca este o provocare impotriva comunitatii maghiare. UDMR a depus o plangere la Politie si asteptam ca institutiile statului sa isi faca datoria, iar autorii sa fie identificati si trasi la raspundere. Noi dorim sa traim in respect reciproc, dar se pare ca Anul Nou a adus obiceiul prost al acoperirii indicatoarelor cu vopsea. Ne pare rau ca pe unii ii deranjeaza ca noi dorim sa fim tratati ca si cetateni egali in aceasta tara si sa ne folosim limba materna in conditiile in care legea ne permite acest lucru", a spus Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, intr-o declaratie pentru Mediafax.Incidentul nu este singular. In 5 ianuarie, mai multe indicatoare din judetele Mures si Harghira au fost vandalizate, iar politisttii au identificat un barbat din Bacau, suspectat ca le-ar fi vopsit.