Ancheta in scolile din Valcea dupa ce mai multi elevi au primit cornuri mucegaite

Potrivit inspectorului scolar general Andra Bica, pana acum au fost controale in toate unitatile scolare care au invatamant primar si gimnazial din municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani, precum si din orasele Babeni si Horezu, urmand ca zilele urmatoare sa fie verificate si scolile din celelalte localitati."Astazi (luni, n.red.) au fost verificate toate scolile in care se primesc aceste produse din aceste patru orase. Inspectorii scolari a fost de dimineata, intre orele 7,00 si 8,00, cand se aduc produsele, si au verificat in principal stadiul primirii lor, insa nu au mai fost constate nereguli. Sunt doua scoli care au refuzat sa primeasca aceste produse si astazi, insa in mare parte celelalte au fost multumite de cum se prezentau aceste cornuri.Conditiile in care sunt depozitate aceste produse in scoli sunt bune, ca si in anii trecuti, insa au existat scapari pentru ca nu se pot verifica toate cornurile primite. Exista o singura persoana care face verificarea acestor produse cand sunt aduse, de regula administratorul scolii, si, in special la scolile unde sunt foarte multi elevi, verificarea se face prin sondaj.Saptamana trecuta, s-a intamplat sa nu fie constatate cornurile cu mucegai care au ajuns la elevi. Erau in termenul de valabilitate. Nu sunt eu in masura sa spun din ce cauza erau mucegaite, dar din cate am inteles, este posibil ca ele sa fi fost ambalate atunci cand inca erau calde", a precizat inspectorul scolar general din Valcea.Controale in scolile din municipiul Ramnicu Valcea au facut si inspectorii DSP, dar pentru ca firma producatoare este din Constanta au cerut omologilor constanteni sa faca verificari la sediul acesteia si sa comunice de urgenta masurile dispuse pentru ca astfel de situatii sa nu se mai repete."Am verificat in scoli conditiile de igiena in care se depoziteaza aceste produse. De asemenea, au fost facute recomandari persoanelor care preiau de la unitatea distribuitoare produsele pentru verificarea valabilitatii produselor si a documentelor de insotire a marfii.DSP a facut adresa si catre omologul din Constanta in care am specificat si le-am transmis informatii cu ceea ce s-a intamplat la Valcea, urmand sa se verifice producatorul si sa ne comunice si dansii ceea ce au gasit acolo si ce masuri au fost dispuse. Termenul este de urgenta", a mentionat directorul DSP Valcea, Lorena Margaritescu.De asemenea, reprezentantii Consiliului Judetean Valcea au anuntat, printr-un comunicat de presa, ca sunt dispusi sa rezilieze contractul cu firma furnizoare daca se va constata ca in continuare produsele livrate copiilor sunt necorespunzatoare."Nu vom tolera nicio abatere la calitatea produselor si vom merge chiar pana la rezilierea contractului. Am notificat clar firma in acest sens. Chiar daca vom rezilia acest contract, programul nu se intrerupe, fiindca exista o a doua firma castigatoare a licitatiei, care, in caz de nevoie, va prelua furnizarea acestor produse", se arata in comunicatul CJ Valcea.Licitatia pentru distribuirea produselor de panificatie din Valcea a fost castigata de firma SC Dobre si fiii SRL din Constanta. Conform contractului, care are o valabilitate de doi ani, elevii din Valcea primesc trei zile pe saptamana cornuri si doua zile biscuiti. In anul scolar trecut, din cauza unor probleme birocratice, desemnarea furnizorilor acestor produse s-a facut foarte aproape de vacanta de vara, astfel ca elevii din Valcea au primit aceste produse doar cateva saptamani.