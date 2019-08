Ancheta in Vrancea, dupa ce un operator 112 i-ar fi spus unei fete ca nu are echipaje disponibile

Ziare.

com

"La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea, conducerea a dispus verificari prin structura specializata, structura de control intern, urmand ca in functie de rezultatul verificarilor sa se dispuna masurile legale care se impun", a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, o tanara judetul Vrancea a sunat la 112 si a solicitat ajutorul politistilor, dar operatoarea i-ar fi spus ca nu are echipaje disponibile. Politista i-ar fi spus fetei ca nu stie in cat timp poate sa directioneze un echipaj catre locul apelului, deoarece politistii sunt angrenati in mai multe misiuni.Aceleasi surse spun ca in acest caz sunt mai multe apeluri telefonice si ca in discutie ar fi intervenit si un barbat, care s-a recomandat a fi tatal fetei. Acesta i-ar fi pus mai multe intrebari operatoarei de la 112, in timp ce inregistra discutia.Toate aspectele sunt analizate de politistii de la Control Intern, iar la final acestia vor decide daca operatoarea de la numarul de urgenta a actionat conform regulamentului si vor stabili daca se impun sanctiuni impotriva acesteia.