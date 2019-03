Ancheta la Galati dupa ce un barbat si-a pierdut viata in timp ce sapa un sant de canalizare

Ziare.

com

Accidentul s-a produs sambata, intr-o localitate din judetul Galati, iar barbatul nu a mai putut fi salvat de echipele ISU si SMURD sosite la fata locului.Victima, un barbat de 27 de ani din comuna Ghidigeni, sapa un sant pentru sistemul de canalizare din comuna Munteni in momentul in care malul de pamant s-a surpat peste el.Pompierii si echipajul medical au inceput o operatiune de salvare, dar actiunea a esuat si barbatul a fost declarat mort.Imediat, reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca au declansat o ancheta pentru a afla daca au fost respectate normele de securitate in munca."A fost o echipa operativa acolo, au fost facute primele cercetari impreuna cu Politia. Inteleg ca s-a surpat un mal de pamant, dar noi vom stabili cu exactitate ce s-a intamplat in urma cercetarilor. Vom audia martori si documente, vom afla daca au fost respectate toate normele de securitate in munca", a declarat, corespondentului Mediafax, directorul ITM, Viorel Dumitru.In acest caz s-a deschis dosar penal, iar politistii si procurorii fac cercetari pentru ucidere din culpa.