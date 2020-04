Ancheta penala dupa ce un consilier PNL a publicat o lista cu cadre medicale infectate cu COVID-19

"A fost o greseala"

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de "divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice", dupa ce vineri seara, pe site-ul unei institutii de presa din Suceava, a aparut o lista in care erau mentionate cadre medicale de la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc care au fost testate si rezultatele testarii pentru COVID-19, conform Monitorul de Suceava. Sesizarea a fost facuta din oficiu de catre politistii din Campulung Moldovenesc, care au constatat ca la rubrica "comentarii" a unei postari din reteaua Facebook facuta in cursul serii de vineri, exista o lista cu numele si prenumele cadrelor medicale din oras, in dreptul carora era precizat si rezultatul pozitiv sau negativ al testarii.In scurt timp, a fost identificat si cel care a postat intreaga lista a cadrelor medicale testate, fiind vorba de consilierul local PNL Corneliu Berentan, care a sters apoi postarea, lista circuland acum in continuare pe Facebook sub forma de print-screen.Corneliu Berentan a explicat pentru Libertatea ca o femeie din oras i-a cerut lista, pentru ca voia sa afle daca un cunoscut al sau, care a fost in spital, e pozitiv.Spune ca si el a luat-o de la cineva si i-a trimis-o acesteia, crezand ca o face intr-un mesaj privat, dar a postat pe grup. "Eu am postat la raspunsul ei. Am crezut ca ma intreaba pe... cum se cheama, pe privat. Dupa aia am vazut ca era un grup, nici nu mai stiu cum se cheama grupul."," mai spune consilierul.Grupul de Facebook pe care a publicat lista se numeste "Esti din Campulung Moldovenesc daca..." si are aproape 16.700 de membri.