Ancheta penala la Aiud pentru ca nu s-a respectat distanta de 1 metru intre persoane

Cazul a fost deschis in urma unei plangeri penale, anunta Ministerul Public."Cercetarile se efectueaza in continuare de organele de cercetare penala din cadrul IPJ Alba, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud," precizeaza anchetatorii.Pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, articolul in baza caruia parchetele au deschis zeci de dosare unor persoane care nu au respectat carantina/izolarea, pot fi cercetate si firmele care nu respecta obligatiile puse in sarcina lor de catre autoritatile competente.I.S.