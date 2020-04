Doua anchete penale la DSP Dolj: Angajatii au scos din carantina persoane infectate cu COVID-19 si au facut raportari nereale

Au dispus scoaterea din carantina

Intr-un prim dosar sunt investigate infractiunile de neglijenta in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor, caz deschis pe 3 aprilie 2020."Din continutul actului de sesizare rezulta ca, in perioada 16 martie - 3 aprilie 2020, functionarii din cadrul Directiei de Sanatate Publica Doljde Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Dolj, in sensul ca," acuza procurorii.In prezent, in cauza cercetarile se desfasoara in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor sesizate.Al doilea dosar deschis are ca obiect savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor."La data de 6 aprilie 2020, la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor.," acuza procurorii.Ulterior, in data de 4 aprilie 2020, dupa intrarea in contact cu alte persoane de pe raza judetului Dolj, pe fondul sosirii rezultatelor testelor, persoanele in cauza, au fost confirmate pozitiv ca fiind infectate cu virusul COVID-19, fiind internate la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova.I.S.