Bunicul Luizei a fost externat: Pe semnatura am iesit. Vreau sa fiu alaturi de fiica mea

"Pe semnatura am iesit. Vreau sa fiu alaturi de fiica mea, sa aflam adevarul. Acele fete (Alexandra si Luiza - n.red.) au fost clar traficate. Vrem sa nu mai fim mintiti, inselati, sa nu mai fim indusi in eroare. Sa vedem cum se comporta cu noi maine (luni - n.red.)", a spus bunicul Luizei, dupa externare.Barbatul este mai linistit acum pentru ca se afla alaturi de fiica sa, Monica Melencu, in momentele dificile."Vom merge impreuna (la Bucuresti pentru prelevarea probelor biologice - n.red.) indiferent ce s-ar intampla. Vrem sa aflam adevarul, sa nu mai fim mintiti. Acum ma simt bine alaturi de ea, pentru ca impreuna suntem o forta si o putere", a mai spus acesta."Pacientul a solicitat externarea azi, la ora 11:47. A parasit clinica de cardiologie pe semnatura. Avea tensiunea 16 la externare. A plecat cu tratament medicamentos, fiind un pacient hipertensiv cronic. Valorile tensiunii arteriale pot creste avand in vedere factorii de stres la care este supus", a declarat Cristina Geormaneanu, purtatorul de cuvant al SJU Craiova.Monica Melencu, mama Luizei Melencu a acceptat, sambata, sa i se recolteze noile probe ADN. Vineri seara, mama si bunicul Luizei au fost dusi la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova cu o ambulanta pentru victime multiple de la ISU Dolj, dupa ce anterior au refuzat transportul cu ambulanta. Barbatul a fost internat la sectia Cardiologie.