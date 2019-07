Ce au gasit anchetatorii dupa gardurile inalte de 3 metri ale casei lui Gheorghe Dinca: Sunt gropi sapate si cimentate

Ziare.

In spatele gardurilor inalte de 3 metri, asa cum a vrut criminalul sa ii fie protejata casa de ochii curiosilor, procurorii au gasit geamuri zidite sau acoperite, haine aruncate peste tot, animale, bucati de fier vechi, mizerie de nedescris.Iar o mare intrebare este legata de gropile cimentate si ce s-ar putea ascunde in ele."Sunt gropi sapate si cimentate. Sunt cercetate pe rand. Se preleveaza probe, pentru ca zona poate fi contaminata, dintr-un pas gresit si lucrurile pot capata o alta turnura", a declarat procurorul sef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu."Nu pot sa va descriu. Sunt copaci, sunt animale, sunt lucruri aruncate unele peste altele, sunt camioane de haine vechi, care trebuie luate la mana si analizate, sunt gropi, nu stiu de ce sapate.A fost atelier auto aici. Sunt lucruri ingramadite, obiecte care nu ar avea ce sa caute acolo. Va dau un exemplu: o barna de lemn suspendata pur si simplu. Sunt lucruri care trebuie analizate, cercetarea la fata locului trebuie facuta in conditii legale", a spus Hosu.O persoana care il cunoaste de zeci de ani pe Gheorghe Dinca spune ca acesta si-a construit casa cu mana lui: "Era exact asa: Casa Groazei. Si o construise cu mana lui".Chiar si cei doi-trei oameni care il cautau erau ingroziti de mizeria in care statea, a mai spus sursa citata.