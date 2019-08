Continua ancheta in casa lui Dinca: Anchetatorii se pregatesc sa inceapa sapaturile

Ziare.

De asemenea, acestia se pregatesc sa inceapa sapaturile in gropile cimentate din curtea lui Gheorghe Dinca. Conform unor surse, urmeaza sa fie aduse la locuinta lui Dinca utilaje care sa ii ajute pe anchetatori la sapat. Aceleasi surse au precizat ca cel mai probabil marti vor incepe sapaturile.La sfarsitul acestei saptamani vor fi gata si rezultatele ADN ale fragmentelor osoase, gasite in padurea de langa Caracal.In ultimele zile, in acest dosar, au fost audiati mai multi martori, carora li s-au recoltat si probe biologice si au fost amprentati, pentru a se stabili daca au vreo legatura cu acest caz.La ultimele perchezitii facute la Caracal, in locuinta lui Gheorghe Dinca, au fost gasite mai multe articole de imbracaminte cu pete de sange . "Sangele poate apartine unei victime, poate apartine lui Dinca, poate apartine sotiei. Pana la rezultatul expertizei nu se poate spune cu exactitate cui aparin", au precizat surse judiciare pentru Mediafax.