Cum au ajuns carantinati din Suceava sa plece la munca in Germania? Vela are mai multe ipoteze

"Dosarul pe care l-am deschis este legat de faptul ca avea interdictie, in baza Ordonantei, de a iesi din zona pe alte drumuri decat cele publice, vreau sa precizez ca noi avem filtre pe drumurile publice comunale, judetene, nationale si europene. Nu avem, sa spunem, dispozitiv ca la granita in dispozitive si cu termoscannere (...) pentru a vedea sa nu treaca cineva pe un drum agricol sau pe camp dintr-o parte in alta. Tocmai din acest motiv este cuprinsa in textul ordonantei o masura coercitiva, ca este interzis pe alte drumuri decat cele pe care le-am enuntat, asadar, toti vor da declaratii si vor avea dosare ca au trecut dincolo de filtre, pentru ca, daca au trecut prin filtre si nu au fost atenti, in baza declaratiilor evident, nu au fost atenti cei din filtre, colegii fie ca sunt de la politia locala, de la politia nationala, armata, politie de frontiera sau jandarmi vor trebui sa explice superiorilor lor de ce nu si-au indeplinit misiunea asa cum trebuie", a afirmat Marcel Vela, vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Ministrul Afacerilor Interne a precizat ca autoritatile au in atentie documente eliberate de un primar dintr-o localitate aflata in carantina, care a emis asa-numite certificate conform carora cetatenii iesiti din localitate nu au probleme de sanatate.Aproximativ 1.500 de romani care urmau sa plece la munca in Germania cu zboruri charter au stat inghesuiti, joi, la Aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, fara a respecta niciuna dintre restrictiile impuse de autoritati pentru a preveni infectarea cu coronavirus. Politistii au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in acest caz. Printre acestia, s-ar fi aflat si persoane din localitati din Suceava, inclusiv din cele aflate in carantina.Noua persoane din localitatea suceveana Patrauti, aflata in carantina, s-au prezentat, vineri, la Aeroportul din Sibiu pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Karlsruhe, fiind oprite la punctul de frontiera. Aceste persoane vor fi transportate inapoi in localitatea de domiciliu.