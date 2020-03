Dosar penal in cazul pacientului cu coronavirus de la Victor Babes, care i-a scuipat pe medici pentru a-i infecta

"I-a scuipat pe medici"

Ancheta a fost deschisa din oficiu, dupa ce mass-media a prezentat pe larg acest caz."In data de 17 martie 2020, in urma publicarii mai multor articole in mass-media cu privire la faptul ca un pacient internat la sectia de terapie intensiva a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", purtator al noului coronavirus (SARS-COV-2 - Sindromului Acut Respirator Sever - Coronavirus - 2) si afectat de boala cauzata de acesta (COVID-19), si-ar fi dat in mod intentionat masca de protectie jos si ar fi tusit in mod repetat catre medicii care ii acordau ingrijiri, actiuni in urma carora medicii aflati in preajma pacientului ar fi putut fi la randul lor infectati, organele de cercetare penala din cadrul Sectiei 12 Politie Bucuresti s-au sesizat din oficiu si au inceput urmarirea penala cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. (1) din Codul penal," anunta procurorii.Dosarul penal a fost inregistrat sub nr. 3268/P/2020 pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.In cauza cercetarile sunt efectuate de catre organele de cercetare penala din cadrul Sectiei 12 Politie Bucuresti, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.Scena in care pacientul ar fi inceput sa-i scuipe pe medici a fost povestita de Ioan Emilian Imbri, managerul Spitalului "Victor Babes", intr-o interventie la Antena3. Medicul a incercat sa puna comportamentul pacientului pe seama agitatiei de moment cauzata de situatia in care se afla.Managerul spitalului a spus ca astfel de gesturi "nu sunt extrem de neplacute si sunt normale pentru noi cei care lucram in spital si in relatia cu pacienti care sunt nemultumiti, pentru ca probabil ca sunt speriati si le este frica de ceea li se intampla sau li se va putea intampla. Nu sunt scandaloase, sunt insa manifestari pe care incet, incet daca nu exista educatie, nivel de intelegere, sigur ca se vor manifesta la un anumit tip de pacienti".