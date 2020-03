Dosar penal in Mehedinti, dupa ce medicii au refuzat internarea unui barbat ulterior depistat cu COVID-19

A intrat in contact cu 20 de persoane

Ziare.

com

Ulterior, starea sa de sanatate s-a agravat, barbatul fiind dus cu ambulanta la spital si fiind confirmat cu COVID-19.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin, in 29 martie a fost inregistrat un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.", se arata in comunicat.Anchetatorii au stabilit ca, in 24 martie, un barbat a fost transportat, cu ambulanta, la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin-Sectia Boli Infectioase, intrucat prezenta deficiente respiratorii majore.In urma consultului de specialitate, cadrele medicale au decis sa nu fie internat, fiind indrumat sa se deplaseze la domiciliu si i s-a recomandat un anumit tratament medicamentos.Ulterior, in 26 martie, deoarece starea de sanatate i s-a agravat, barbatul a solicitat ambulanta, fiind transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin-Sectia Boli Infectioase.De aici a fost retrimis la Sectia UPU, fiind testat pentru COVID-19. Deoarece rezultatul a fost pozitiv, barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova.Procurorii continua cercetarile in acest caz.Acest caz a fost mediatizat in presa, dupa ce barbatul a fost diagosticat. Aproximativ 20 de cadre medicale au intrat in contact cu bolnavul, dar au purtat echipamente de protectie. Sambata seara, acestea au fost testate."Este un pacient care s-a prezentat acum doua zile la UPU. Acest pacient nu s-a incadrat sub nicio forma la acel criteriu de diagnostic pe care l-a dat Ministerul Sanatatii. Dar noi am luat asa, ca niste masuri suplimentare, ca orice pacient care prezinta simptomatologie respiratorie sa il izolam, mai ales daca necesita suport ventilator sau daca necesita terapie intensiva, sa fie izolat.", a declarat Elena Bololoi, director medical SJU Drobeta Turnu Severin.