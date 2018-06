ICCJ a admis recursul Inspectiei Judiciare in cazul procurorilor DNA care au anchetat adoptarea OUG 13

Ziare.

com

"Admite in principiu recursul declarat de recurenta INSPECTIA JUDICIARA impotriva Hotararii nr. 14P din 18 decembrie 2017, pronuntate de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori in materie disciplinara in dosarul nr. 11/P/2017, precum si a incheierilor pronuntate in acelasi dosar la datele de 25 octombrie 2017 (una data in sedinta camerei de consiliu si alta in sedinta publica), 15 noiembrie 2017 si 13 decembrie 2017. Fixeaza termen de judecata a recursului la data de 10 septembrie 2018, cu citarea partilor", se arata in decizia instantei de la inceputul acestei saptamani.Amintim ca, la inceputul lunii septembrie 2017, Inspectia Judiciara a declansat actiunea disciplinara fata de procurorii DNA Marius Bulancea, Paul Dumitriu si Jean Uncheselu , care si-ar fi exercitat functia cu grava neglijenta atunci cand au facut ancheta privind ordonanta 13.In luna decembrie anul trecut, Sectia pentru procurori a CSM a declarat nula aceasta actiune disciplinara, insa Inspectia Judiciara a atacat-o, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis-o la inceputul acestei saptamani."Admite exceptia nulitatii absolute a rezolutiei de executare a actiunii disciplinare numarul 1704/IJ/319/DIP/2017, din data de 5.09.2017. Constata nulitatea actiunii disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnilor Paul Silviu Dumitru, Jean Nicolae Uncheselu si Marius Bogdan Bulancea, procurori in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazuta de articolul 99 litera t teza a II - adin Legea numarul 303/2004 privind statutul procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cu drept de recurs in 15 zile, de la comunicare, la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitiei", se arata in decizia Sectiei pentru procurori din luna decembrie."Prin conduita adoptata de procurorul sef sectie si procurorul sef adjunct sectie, in ceea ce priveste inregistrarea denuntului formulat la 31 ianuarie 2017 si constituirea dosarului cunoscut opiniei publice drept 'Ordonanta 13', anterior completarii denuntului cu elemente noi de natura sa atraga competenta DNA au fost nesocotite dispozitiile art. 294 alin. 1 si 3 din Codul de procedura penala (CPP), art. 58 alin. 1 si 2 din CPP, dispozitiile procedurale din Legea nr. 78/2000 si din Legea nr. 115/1999 la care fac trimitere prevederile art. 3 alin. 1 lit. a, art. 13 si art. 24 din O.U.G. nr. 43/2002, cu modificarile ulterioare", a precizat Inspectia Judiciara, la acel moment.Inspectorii sustin ca "nerespectarea normelor de drept procesual in exercitarea atributiilor de serviciu care impuneau organului judiciar, pe de o parte, solutia de clasare fara a efectua acte de urmarire penala ca urmare a incidentei unuia dintre cazurile care impiedica exercitarea actiunii penale si, pe de alta parte, sa nu dispuna inceperea urmaririi penale cu privire la fapta, intrucat toate faptele reclamate in cauza priveau in realitate aspecte legate de procedura de adoptare a unui act normativ, respectiv aspecte de oportunitate si legalitate care nu cad sub incidenta controlului organelor de cercetare penala, indiferent de incadrarea juridica stabilita de catre procuror".Totodata, in ceea ce il priveste pe Marius Bulancea, procuror sef sectie, Inspectia Judiciara a retinut nereguli privind masurile din dosar, "in legatura cu desemnarea unui al doilea procuror de caz si cu semnarea a numeroase adrese intocmite in cauza, transmise altor institutii, avand ca obiect solicitarile formulate de catre procurorii de caz in interesul urmaririi penale efectuate" dar si "neexercitarea din oficiu a atributiilor privind infirmarea actelor sau masurilor date de procurorii de caz cu nerespectarea dispozitiilor legale".