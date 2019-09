Mama Luizei Melencu nu s-a prezentat la DIICOT. Avocat: O sa facem un teledon, daca procurorii o amendeaza

Ziare.

Afirmatia vine in contextul in care Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, nu s-a prezentat joi la DIICOT, unde a fost citata in scopul prelevarii de probe biologice , necesare aflarii adevarului in cauza si efectuarii unei noi expertize judiciare genetice."Daca le da amenda (procurorii - n.red.), nu stiu, o sa facem un teledon - populatia, poporul sa-i ajute sa plateasca amenda. Si asa sunt niste oameni sarmani, saraci, amarati, se simt si rau, n-au nici masina cu ce sa vina", a declarat Tonel Pop, la DIICOT.Potrivit avocatului, politistii care s-au deplasat la poarta familiei Melencu au prezentat "o citatie in fals"."Citatia este invocata pentru a li se ridica probele ADN. Pentru a ridica probe de ADN trebuie sa ai niste ordonante sau o hotarare judecatoreasca. Au venit la poarta si au spus: veniti cu noi in masina ca avem ordonanta, ca avem hotarare . Deci a venit politia la poarta.Eu am discutat cu ei si au spus ca se intorc cu actul si in loc sa se intoarca cu actul, cu ordonanta in baza careia au venit si au vrut sa ii ia, s-au intors cu o citatie in fals", a spus aparatorul.Ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, in baza ordonantei de delegare emisa de catre procurorii DIICOT - Structura Centrala, s-au prezentat luni la domiciliul Monicai Georgeta Melencu, in scopul prelevarii de probe biologice, necesare aflarii adevarului in cauza si efectuarii unei noi expertize judiciare genetice."S-a solicitat consimtamantul partii civile Monica Georgeta Melencu, care, dupa consultarea cu aparatorul ales, a refuzat prelevarea de probe", precizau anchetatorii.Gheorghe Dinca a recunoscut, la audieri, ca a ucis-o pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie.Pe 18 septembrie, DIICOT anunta ca oasele descoperite in zona de liziera de pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal provin de la scheletul unei persoane de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani, alta decat Alexandra Macesanu.