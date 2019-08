Mama Luizei: Pe WhatsApp a aparut mesajul ca fiica mea a parasit grupul clasei miercuri noaptea

Ziare.

"La ora 10.25 de dimineata am fost apelata pe Facebook de prietena de clasa a fiicei mele, care mi-a zis ca la.ora 00.56 pe grupul de WhatsApp al clasei a aparut mesajul ca Luiza a iesit de pe grup. Fata este plecata acum in vacansa, dar a semnalat acest aspect si Politiei. I-am dat numarul de telefon al unui domn politist de la Criminalistica. Telefonul Luizei nu a fost gasit deocamdata de anchetatori. Fata care m-a sunat zice ca nu putea sa iasa de pe grup decat daca folosea telefonul", a povestit Monica Melencu.Femeia spune ca asteapta sa se faca verificari dupa aparitia acestei noi informatii."De la politie ni s-a spus ca trebuie sa se verifice daca cineva a folosit cartela Luizei sau daca numarul s-a dezactivat automat de pe grupul clasei ca urmare a faptului ca nu a fost folosit mult timp", a precizat Monica Melencu.Femeia spera in continuare ca fiica sa este in viataDespre Luiza, fata disparuta in aprilie 2019, Gheorghe Dinca a spus ca a omorat-o in ziua in care a luat-o la ocazie si, la fel ca in cazul Alexandrei, i-ar fi ars cadavrul.