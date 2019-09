Mario Iorgulescu, mutat intr-un spital din strainatate, desi medicii romani s-au opus. Cum a fentat sistemul pentru a putea parasi tara

De ce a putut pleca din tara

Reprezentantii Spitialului Elias au transmis ca Mario Iorgulescu a fost mutat la cererea expresa a familiei, desi ei s-au opus."In cursul diminetii de astazi (23 septembrie 2019), la cererea expresa a familiei si contrar recomandarilor medicale, pacientul Mario Iorgulescu a parasit Spitalul Elias in vederea continuarii tratamentului intr-o tara din UE", au transmis reprezentantii Spitalului Elias.Deocamdata nu se cunoaste in ce tara a fost mutat Mario Iorgulescu.Conform Digi24, familia Iorgulescu a incercat sa-l mute pe Mario si in noaptea de vineri spre sambata, la o clinica din Italia, insa transferul nu a reusit la acel moment.Mario Iorgulescu a fost internat la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Elias in urma cu doua saptamani, dupa ce a produs un grav accident rutier.Fiul presedintelui LPF se deplasa pe Soseaua Chitilei la volanul unui Aston Martin, avea viteza mare si a pierdut controlul autovehiculului si a ucis un barbat in varsta de 24 de ani care circula regulamentar. Mario Iorgulescu avea o concentratie 1,96 g/l alcool pur in sange la prima analiza si de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare . Totodata, medicii de la Instititutul National de Medicina Legala au stabilit ca acesta consumase cocaina in prealabil.Singura actiune concreta a autoritatilor pana in momentul de fata a fost ridicarea permisului lui Mario Iorgulescu. In acest caz s-a deschis si un dosar penal in rem , care a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar cercetarile vizeaza infractiunile de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si substantelor psihoactive.Totusi,Tocmai acesta este si motivul pentru care el a putut fi mutat in afara tarii, deoarece nu avea nicio interdictie.