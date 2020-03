Parchetul General deschide dosar penal in cazul senatorului Vergil Chitac

UPDATE

Stia ca a fost expus

Despre ce infractiune este vorba?

"Este deschisa o ancheta, care vizeaza fapta si nu persoana, privind aceasta infractiune," explica surse judiciare.Parchetul General confirma informatile intr-un comunicat de presa remis"Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, in temeiul art. 292 din Codul de procedura penala, s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prevazuta de art. 352 din Codul penal, in cauza privind un membru al Senatului Romaniei care a participat la mai multe intalniri oficiale si private ulterior intrarii in contact cu o persoana infectata cu virusul Covid-19," arata sursa citata.Chitac stia ca a fost expus in strainatate la coronavirus, insa nu a anuntat. Mai mult, el s-a dus saptamana trecuta in Senat, dar si la sedinta conducerii PNL. Drept urmare, a infectat mai multi liberali In plus, Vergil Chitac, sotia si asistentul lui au fost dusi fara izoleta si fara vreun echipament de protectie la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta.Articolul 352 din Codul Penal, zadarnicire a combaterii bolilor.(1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la 6 luni sau amenda.