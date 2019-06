Parlamentul a dat unda verde Comisiei de ancheta a posibilelor fraude la europarlamentare, ceruta de PSD

Ziare.

Au fost 259 voturi pentru, 30 impotriva, 19 abtineri si 8 parlamentari nu au votat.Potrivit proiectului, Comisia va fi formata din 23 de membri si va putea audia orice persoana "care poate avea cunostinta despre o fapta sau imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului".Comisia va fi condusa de Lia Olguta Vasilescu, iar senatorul PSD Viorel Salan si deputatul PNL Cristina Traila vor fi vicepresedinti. Totodata, senatorul ALDE Daniel Zamfir a fost desemnat secretar. Altii membrii din partea social-democratilor vor mai fi si deputatii Florin Iordache, Catalin Radulescu si Eugen Nicolicea. Pro Romania si grupul minoritatilor au anuntat ca nu desemneaza membri in ComisieIn timpul dezbaterilor, deputatul PNL Raluca Turcan a spus ca presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), "omul de incredere pus acolo de majoritatea PSD-ALDE", a infirmat acuzatiile PSD-ALDE ca ar fi existat suspiciuni de frauda electorala.Totodata, ea a precizat ca aceasta comisie nu ar fi fost ceruta si nu ar fi existat daca ALDE trecea de pragul electoral."Probabil ca, daca nu s-ar fi pus problema unui scor sub pragul electoral pentru unul dintre partidele de coalitie, aceasta comisie nu ar fi existat. PNL si USR au solicitat comisie de ancheta pentru miile de romani din strainatate carora li s-a ingradit dreptul la votului. Nu exista interes si sprijin! Cine striga 'Hotii'? Cine face comisie pentru anchetarea alegerilor din 26 mai? Exact cei care au organizat aceste alegeri si au avut in mana toate instrumentele de control al procesului electoral!Cei care conduc MAI, MAE si AEP! Cei responsabili pentru buna desfasurare si pentru corectitudinea alegerilor tipa acum ca acestea au fost fraude", a declarat Turcan.Luni, la finalul sedintei coalitiei de guvernare PSD-ALDE, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a spus ca s-a discutat despre infiintarea unei comisii parlamentare pentru analizarea fraudelor de la europarlamentare , fiind multe sesizari in spatiul public."Am avut o sedinta de coalitie unde am abordat trei teme principale. Prima a fost referitoare la infiintarea unei comisii pentru fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, am vazut ca au aparut foarte multe sesizari in spatiul public si consideram ca este necesara o comisie la nivel de Parlament care sa analizeze aceste sesizari, pentru ca avem o datorie fata de populatie pentru aflarea adevarului", a spus Dancila la Palatul Parlamentului.Saptamana trecuta, Mihai Fifor, presedintele Consiliului National si purtatorul de cuvant al PSD, declarase intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca se va discuta in coalitia de guvernare despre infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind posibila fraudare a alegerilor europarlamentare din 26 mai "Urmarim cu foarte mare atentie tot ce a aparut in spatiul public in ultimele zile legat de o posibila fraudare a alegerilor in 26 mai. Am discutat si probabil ca vom avea ca tema in cadrul unei sedinte de coalitie si ideea infiintarii unei comisii parlamentare de ancheta pentru votul din 26 mai, pentru ca, la urma urmei, cred ca este foarte important ca toata lumea sa stie ca lucrurile au decurs corect sau daca au existat aceste probleme sa poata fi evidentiate", a declarat Mihai Fifor.