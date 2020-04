Politia face ancheta dupa ce un bolnav de COVID-19 a murit acasa: A fost externat, desi rezultatul la test nu era gata

Externarea si moartea

Seful spitalului: Pacientul nu trebuia externat

S-a deschis si o ancheta administrativa

Politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, constand in aceea ca,Astfel, s-a retinut ca, in perioada 22-30 martie 2020, un barbat de 77 ani a fost internat intr-o unitate medicala din Bistrita, prezentand simptome asemanatoare unei infectii cu noul coronavirus, pe fondul unor afectiuni preexistente.Pacientului i s-au recoltat probe biologice care au fost trimise spre analiza pentru a se stabili daca este infectat cu virusul SARS-CoV-2.Ulterior, pe 30 martie 2020, personalul medical a dispus externarea pacientului, astfel ca s-a luat legatura cu un membru de familie care s-a prezentat la unitatea medicala si l-a transportat la domiciliu, desi pana la acel moment nu au fost primite rezultatele analizelor efectuate.In noaptea de 30/31 martie 2020, in jurul orei 03:00, batranul a murit acasa, fiind transportat la capela mortuara din localitate.La data de 1 aprilie 2020, un membru de familie al victimei a fost contactat de catre un cadru medical care i-a comunicat ca rezultatul testarii este pozitiv, pacientul fiind diagnosticat cu COVID-19, fiind necesara luarea de masuri in vederea izolarii acestuia.Managerul SJU Bistrita, Gabriel Lazany, a prezentat acest caz miercuri, intr-un brifeng de presa, si a facut precizarea ca intregul personal al Sectiei de Medicina Interna din cadrul SJU Bistrita va fi testat pentru COVID-19."V-am rugat sa veniti aici ca sa va transmit chiar eu informatii despre o persoana decedata, din Ilva Mica, pentru care astazi a venit rezultatul de COVID pozitiv. Pacientul s-a internat pe data de 22 martie in Sectia de Boli Interne. La internare, nu se incadra in definitia de caz si, de aceea, a fost internat pe Sectia de Medicina Interna, si nu pe Sectia de Boli Infectioase.In data de 23, medicul curant a rugat un consult de specialitate, si anume un consult de la Sectia de Boli Infectioase. Medicul care a facut consultul a recomandat recoltarea de probe pentru a se vedea daca este infectat cu COVID-19.In data de 30, pacientul respectiv a fost externat inainte sa vina rezultatul probelor, un lucru care, din punctul meu de vedere, este regretabil.", a declarat miercuri Lazany, citat de Agerpres. Managerul SJU Bistrita a mai spus ca medicul care a decis externarea pacientului, fara respectarea protocoalelor pentru suspectii de COVID-19, va fi anchetat administrativ."Din pacate, medicul curant care era la acea perioada a luat decizia de externare a pacientului, lucru care este regretabil.S-a deschis o ancheta interna pentru nerespectarea procedurii, pentru ca pacientul ar fi trebuit sa ramana internat pana era situatia lui medicala clara. O sa vedem ce va reiesi din ancheta", a explicat Lazany.