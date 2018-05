Politistii craioveni au deschis o ancheta dupa ce un copil a cazut din tiroliana in Parcul Romanescu

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca baiatul a cazut dupa ruperea corzii care face legatura intre harnasamentul de siguranta si scripetele tiroliana."In cursul zilei de azi, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca un copil in varsta de 10 ani din Craiova a cazut dintr-o tiroliana amplasata in parcul Nicolae Romanescu. Din primele cercetari, a rezultat ca minorul a cazut ca urmare a ruperii coardei ce face legatura intre harnasamentul de siguranta si scripetele tirolianei. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa urmand a fi stabilita intreaga stare de fapt", a declarat reprezentantul IPJ Dolj.Potrivit martorilor, copilul era insotit de tata si bunica sa.