Primarul din Targu Mures propune ancheta sociala pentru toate cuplurile care vor sa aiba copii

"In Romania exista multe familii defavorizate (nu ma refer la persoane cu dizabilitati), ci la cei apti de lucru care nu vor sa munceasca, la cei care aduc pe lume copii cu un singur scop: sa aiba o sursa de venit. Aceste medii genereaza infractionalitate crescuta, abandon, lipsa de educatie etc.", afirma el.Dorin Florea sustine, intr-o postare pe Facebook intitulata "Aducerea pe lume a unui copil ar trebui sa fie o mare responsabilitate intr-un stat civilizat", ca "lipsa dezbaterilor publice si a discutiilor organizate intr-un mediu adecvat nasc de cele mai multe ori legi, hotarari de Guvern si alte acte normative foarte greu de aplicat, cu urmari de cele mai multe ori ciudate"."Asa se intampla si in cazul legislatiei privind acordarea indemnizatiei de crestere a copilului care, dupa parerea mea, ar trebui abordata altfel. Nimeni nu se poate opune dorintei de a avea un copil, insa populatia trebuie constientizata ca responsabilitatea cresterii si formarii unui copil este uriasa. De mai bine de sase ani, am atras atentia asupra acestor aspecte, dar se pare ca pe nimeni nu intereseaza. Reiau acest subiect si propun introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor sa aduca pe lume copii, ancheta care sa tina cont de urmatoarele lucruri:- dovada unui loc de munca si a unei locuinte stabile;- situatie financiara acceptabila;- un nivel de educatie minim stabilit prin lege;- varsta minima la care un adult sa devina parinte, etc.", scrie Florea.El adauga ca, in cazul in care un cuplu care nu indeplineste aceste conditii are totusi un copil, acesta ar trebui preluat de stat, pentru a avea conditii corespunzatoare."In cazuri exceptionale, in care totusi un cuplu care nu indeplineste conditiile prezentate mai sus va avea un copil, consider ca statul va trebui sa preia copilul si sa-i ofere conditiile corespunzatoare pentru dezvoltare (igiena, educatie, hrana). In acest caz, indemnizatia nu ar mai fi acordata parintilor. Acestia vor avea insa posobilitatea de a-si recupera copilul, dupa ce vor indeplini conditiile prevazute mai sus", mai sustine Florea.El considera ca "nu este cazul sa ne gandim sa crestem demografia tarii cu orice pret"."In Romania exista multe familii defavorizate (nu ma refer la persoane cu dizabilitati), ci la cei apti de lucru care nu vor sa munceasca, la cei care aduc pe lume copii cu un singur scop: sa aiba o sursa de venit. Aceste medii genereaza infractionalitate crescuta, abandon, lipsa de educatie etc. Sunt absolut convins ca dupa o dezbatere serioasa privind aceasta tema si constientizarea celor ce primesc alocatia ca sursa de venit, s-ar relansa si programul de contraceptie.Cu toate eforturile Primariei Targu Mures pentru a integra din punct de vedere social aceste persoane, din pacate nu s-a reusit decat in mica masura. Iar asta din mai multe cauze, dar cele mai importante sunt cele aratate mai sus", afirma Florea.Ulterior, contactat de HotNews.ro , Dorin Florea a spus ca a intalnit cazuri in care fete de 12-13 ani au devenit mame "pentru banii de alocatie".Edilul s-a referit explicit la comunitatea roma, sustinand ca, daca se vor impune astfel de conditii, "o sa intre frica in ei" si n-or sa faca copii doar pentru bani."Eu am (la Tg. Mures-n.r.) cel mai mare numar de tigani din tara (...) Tiganii sunt o problema serioasa a Romaniei si ne facem ca nu vedem?! (...) De cand i-a dezrobit Cuza, au ramas la fel", a spus Florea.Intrebat daca propunerea sa nu va fi calificata drept una nazista, Dorin Florea a raspuns: "Ma doare in fund de mediocritatea abjecta a celor care spun asta".