Procurorii au incercat sa-l audieze pe Mario Iorgulescu fara succes: Cum au aflat ca a fost scos din tara

Purtatorul de cuvant al institutiei, Codrut Popoiu, a declarat pentruca procurorii s-au prezentat, joi, la Spitalul Elias, pentru a-l audia pe Mario Iorgulescu, insa starea sa de sanatate nu a permis.Mai mult, Popoiu a afirmat ca procurorii au fost informati doar "pe cale verbala" ca Mario Iorgulescu a parasit Romania."Noi am fost informati verbal de catre spital, iar acum am solicitat si un punct de vedere in scris pentru a afla care au fost pasii mutarii sale. Saptamana trecuta s-a incercat audirea lui, dar din pacate nu am reusit sa facem acest lucru, deoarece starea sa medicala nu permitea. Nu a fost pus sub control judiciar, deoarece starea sa medicala nu a permis audierea", a spus Popoiu pentruIntrebat ce urmeaza si ce se va intampla daca Mario Iorgulescu nu se mai intoarce in tara, Popoiu nu a vrut sa ne ofere aceste informatii: "Sunt legitime intrebarile, dar vom reveni cu un punct de vedere in cursul acestei zile".Pe de alta parte, si reprezentantii Spitalului Elias au confirmat ca procurorii au incercat sa-l audieze pe Mario Iorgulescu."Starea lui grava nu permitea audierea lui in conditii optime", a declarat pentrupurtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita.Amintim ca Mario Iorgulescu a fost mutat astazi intr-o tara necunoscuta , desi medicii spitalului Elias s-au opus.Mario Iorgulescu a fost internat la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Elias in urma cu doua saptamani, dupa ce a produs un grav accident rutier.Fiul presedintelui LPF se deplasa pe Soseaua Chitilei la volanul unui Aston Martin, avea viteza mare si a pierdut controlul autovehiculului si a ucis un barbat de 24 de ani care circula regulamentar. Mario Iorgulescu avea o concentratie 1,96 g/l alcool pur in sange la prima analiza si de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare . Totodata, medicii de la Instititutul National de Medicina Legala au stabilit ca acesta consumase cocaina in prealabil.