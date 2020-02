Sase ani de tergiversari in dosarul Energy Holding: Pentru ce infractiuni este anchetat milionarul Bogdan Buzaianu

Societatile, puse sub acuzare

Raspunsul Parchetului General

Ancheta, inceputa in 2014

Acuzatiile procurorilor

Tranzactii fictive?

Cine este Bogdan Buzaianu

Afacerea Hidroelectrica, clasata

Ziare.

com

O ancheta care a inceput in urma cu mai bine de 5 ani si care s-a plimbat prin mai multe parchete din Capitala. Considerat "cel mai destept baiat din Energie", Buzaianu este pus sub acuzare pentru mai multe infractiuni, potrivit unui raspuns transmis de Parchetul General la solicitarea- Instigare la infractiunea de evaziune fiscala;- Instigare la infractiunea de stabilire cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor in scopul obtinerii fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul general consolidat;- Instigare la infractiunea de delapidare;- Instigare la infractiunea de spalarea banilor.Este vorba despre un caz in care procurorii au mai pus sub acuzare si societatile Energy Holding SRL si Libarom Agri SRL, controlata de omul de afaceri libanez Said Baaklini. Cunoscut in mass-media drept, Baaklini s-a ales cu acest supranume pentru ca a detinut la un moment dat monopolul asupra importului de sardine din tara noastra.Astfel,perla afacerilor lui Buzaianu, este cercetata pentru evaziune fiscala si stabilire cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor in scopul obtinerii fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul general consolidat., fondata de Baaklini, este pusa sub acuzare pentru complicitate la evaziune fiscala, complicitate la delapidare, complicitate la stabilire cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor in scopul obtinerii fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul general consolidat si spalarea banilor.a transmis mai multe solicitari la Parchetul General legate de situatia acestui dosar. Raspunsurile oficiale ale procurorilor prezinta doar acuzatiile aduse firmelor si celor implicati: Buzaianu, dar si angajati ai firmei Energy Holding."Avand in vedere caracterul nepublic al procedurii in timpul urmaririi penale, astfel cum este stipulat de art. 285 alin. 2 din Codul de Procedura Penala, prevederile art. 12 alin. 1 lit. e si f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si pe cele ale Ghidului de bune practici privind relatia dintre sistemul judiciar si mass-media, aprobat prin hotararea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197 din 17 septembrie 2019, alte informatii nu va pot fi furnizate in acest moment," ne-a explicat Parchetul General.Surse judiciare au explicat, insa, pentruca ancheta in acest caz a inceput in decembrie 2014, moment in care procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti (PCAB) s-au autosesizat cu privire la o posibila evaziune fiscala facuta de firma Energy Holding.Cazul a fost declinat initial la Parchetul Capitalei, dar ulterior a fost preluat de PCAB. In 2015, politistii au facut perchezitii in acest caz la sediul Energy Holding. Reprezentantii companiei au transmis atunci o reactie la perchezitiile facute de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei din Sectorul 1 al Capitalei."Lasam justitia sa isi faca datoria, intrucat Energy Holding si-a platit intotdeauna datoriile si taxele catre stat pentru operatiunile desfasurate", au precizat reprezentantii Energy Holding la solicitarea News.ro. Acestia au mai sustinut ca nu pot sa ofere si alte informatii, deoarece ancheta este in desfasurare.In 2016, dosarul a fost preluat de Parchetul General. Parchetul General a explicat pentruca in acest caz au inceput urmarirea penala si fata de alte doua persoane, cercetate pentru infractiuni economice. Surse judiciare au precizat ca este vorba de Costin Radu Constantinescu, administrator la Energy Holding, si Petre Sotir, fost angajat in cadrul Energy Holding.Sursele judiciare ne-au explicat si in ce consta o parte din ancheta Parchetului General in acest caz. Acuzatia de delapidare are legatura cu un contract de vanzare-cumparare, incheiat intre Energy Holding si Sotir. Barbatul a vandut companiei, in 2011, mai multe terenuri, in suprafata de 750.000 mp, in satul Sardanesti, comuna Plopsoru (Gorj) cu 25,9 milioane de lei, echivalentul a 6,3 milioane de euro.Valoarea medie pentru 1 mp teren intravilan situat in localitatea Plopsoru (Gorj) a fost de 3 lei/mp, in 2011, potrivit datelor Camerei Notarilor Publici Craiova. Asa ca cei 750.000 de mp valorau aproximativ 2,2 milioane de lei, explica surse judiciare. Mult sub valoarea de tranzactie."Banii pe care Sotir i-a incasat la Bucuresti pe aceste terenuri au fost transferati ulterior in regim de urgenta intr-un cont din Elvetia," ne-au aratat sursele.In ce priveste infractiunea de evaziune fiscala, procurorii au verificat mai multe achizitii efectuate de Energy Holding de la Libarom Agri in 2009-2010. Sursele judiciare ne-au explicat ca ar fi vorba de mai multe tranzactii presupus fictive, pentru ca Energy Holding sa-si diminueze sau sa se sustraga de la plata impozitului pe profit.De altfel, in momentul inceperii anchetei la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti, se arata ca din cercetarile efectuate "a rezultat faptul ca, in cursul anului 2009, intre doua societati comerciale au fost incheiate contracte de consultanta si vanzare-cumparare, avand ca obiect terenuri la preturi mult supraevaluate, astfel incat bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 500.000 de euro, reprezentand neplata impozitului pe profit si a taxei pe valoare adaugata."Buzaianu este un om de afaceri discret, care este cunoscut la noi mai ales pentru contractele din energie ieftina pe care le-a avut cu Hidroelectrica, dar si pentru retehnologizarile esuate de la Portile de Fier sau de la hidrocentralele de pe Olt.Bogdan Nicolae Buzaianu a renuntat in 2008 la cetatenia romana si a devenit cetateanul elvetian Nicolas Buzaianu.Numele sau apare si intr-un dosar facut de DNA. Este vorba de procesul in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, este judecat ca ar fi primit de la Buzaianu o spaga de 5 milioane de euro pentru continuarea unor contracte de achizitionare de energie ieftina de la Hidroelectrica. Procesul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.In acest rechizitoriu, procurorii DNA ii fac milionarului o caracterizare inedita, preluand citate din mass-media: "."Ministrul Industriilor in Guvernul Adrian Nastase, cand au fost incheiate contractele, era Dan Ioan Popescu, nasul de cununie al lui Bogdan Buzaianu.Dosarul de la DIICOT, la care se facea referire in rechizitoriu, in care se investiga afacerea cu prejudiciu de 1 miliard de dolari, a fost declinat la DNA in 2014. Erau cercetati factori de decizie si control ai SC Hidroelectrica si angajati in cadrul Sucursalei Hidrocentrale Portile de Fier.Cazul a fost clasat in iulie 2019, procurorii anticoruptie au dispus solutia clasarii in baza articolelor potrivit carora: "fapta nu exista", "fapta nu este prevazuta de legea penala" si "a intervenit decesul suspectului ori a inculpatului persoana fizica".In esenta, procurorii DNA au dat vina pe decizia CCR care a dezincriminat abuzul in serviciu in cazul incalcarii legislatiei secundare.