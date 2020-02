Ad Astra cere ANI sa oblige institutele nationale de cercetare sa publice declaratiile de avere si de interese

nu a fost emis niciun Ordin ministerial

Primul demers a fost facut in iulie 2019, cand asociatia cercetatorilor romani s-a adresat Ministerului Cercetarii de la acea data, se arata intr-un comunicat publicat duminica de Ad Astra."Intr-o scrisoare deschisa, adresata ministrului cercetarii, dl Nicolae Hurduc, in iulie 2019 ( AICI ), am solicitat mai multe informatii in acest sens. Raspunsul din partea ministerului (datat 02.08.2019 si nesemnat,( AICI ) ne-a determinat sa adresam o noua solicitare, in septembrie 2019 ( AICI ). Din raspunsul primit la aceasta ( AICI ) am constat cain sensul publicarii declaratiilor", se arata in comunicatul remis Ziare.com.Conform sursei citate, emiterea Ordinului de mai sus "urma sa se faca in baza adresei ANI spre MCI mentionata in raspunsul MCI spre asociatia noastra din 02.08.2019".In raspunsul respectiv se mentiona ca: "Referitor la declaratiile de avere ale Directorilor de Institute, ca urmare a raspunsului primit de la Agentia Nationala de Integritate, cu numarul de inregistrare 10872/02.08.2019,. In consecinta, Ministerul Cercetarii si Inovarii, Declaratiile de avere si de interese, in conformitate cu prevederile legii."In baza celor de mai sus, Asociatia Ad Astra a formulat petitia adresata ANI, care poate fi citita integral AICI In petitie sunt expuse o serie de argumente in baza carora Ad Astra solicita explicit ANI urmatoarele:prin care sa instiintati toate institutele nationale de cercetare dezvoltare organizate ca institutii publice ori de drept public, inclusiv institutele de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridica ale institutiilor de invatamant superior de stat acreditate, prin care sa le invederati ca au si aveau obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese pe intreaga perioada in care detin sau au detinut functii, urmatoarele persoane:O Persoanele cu, inclusiv cei care isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca (personal contractual cu functii de conducere), conform organigramei/regulamentului de organizare;, daca exista, atat cei care detin functii de conducere si/sau de control, cat si cei care detin functii de executie;ori proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, daca exista (inclusiv personalul angajat cu contract individual de munca) atat cei cu functii de conducere si/sau control, cat si cei cu functii de executie.Sa nedepuse, pe intreaga perioada in care au detinut functii, de catre persoanele din institutele nationale de cercetare-dezvoltare care fac parte din categoria celor de mai sus.prevazuta de art. 29 din Legea nr. 176/2010 pentru persoanele care se incadreaza in categoria celor de mai sus si care nu au depus declaratii de avere si de interese si sa declansati din oficiu procedura de evaluare a conflictelor de interese, a incompatibilitatilor si a averii acestor persoane din cadrul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare care aveau obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese si nu au facut-o".C.B.