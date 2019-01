Adevar sau minciuna? Cercetatorii rusi demonteaza cazul celei mai batrane femei din lume

Ziare.

Impreuna cu specialistul gerontolog Valeri Novosselov, savantul rus a petrecut mai multe luni analizand elementele de biografie, interviurile, fotografiile, marturiile cunoscutilor, ajungand pana la a consulta arhivele in Arles, oraselul din sudul Frantei unde a trait batrana doamna, scrie, citand AFP."Analiza acestor documente m-a condus la concluzia ca, de fapt, avem de a face cu fiica lui Jeanne Calment, care si-a insusit identitatea mamei sale", spune Zak. Membru al Societatii Naturalistilor de la Universitatea din Moscova, Nikolai Zak si-a publicat studiul "Jeanne Calment: secretul longevitatii" pe un site specializat Documentul a provocat deja controverse in lumea stiintifica, contestat de unii ca fiind superficial si tendentios, si acceptat de altii ca fiind rezonabil pentru a explica longevitatea iesita din comun, consemnata ca atare de Cartea Recordurilor Guiness.In esenta, studiul sustine ca in 1934, anul in care s-a consemnat decesul unicei fice a lui Jeanne Calment, Yvonne, rapusa de o boala de plamani, in realitate a decedat chiar Jeanne Calment, iar Yvonne, fiica sa, i-a preluat identitatea pentru a evita plata taxelor pentru drepturile de succesiune.Asadar Yvonne ar fi de fapt cea care a decedat in 1997, la varsta de 99 de ani.Lista de 17 elemente cheie care dovedesc frauda contine, printre altele, o copie a cartii de identitate pe numele Jeanne Calment din anii 1930, iar cercetatorul sustine ca elemente precum culoarea neagra a ochilor, inaltimea de 1,52 metri si forma joasa a fruntii difera de caracteristicile fizice ale centenarei, asa cum se puteau observa in ultima perioada a vietii sale.."In calitate de medic, m-am indoit mereu de veridicitatea varstei sale. Starea muschilor era mult mai buna decat cea a persoanelor de varsta apropiata. Putea sa stea dreapta, fara niciun sprijin. Si nu avea niciun semn de dementa", spune si Valeri Novosselov, conducatorul sectiei gerontologice a Societatii Naturalistilor din Moscova.In acelasi timp, specialistul francez in demografie si gerontologie Jean-Marie Robine, cel care a valitat recordul pentru Cartea Recordurilor Guiness, respinge toate acuzatiile, pe care le considera superficiale si calomnioase, mai ales din perspectiva faptului ca numerosi medici au consultat-o de-a lungul vietii pe Jeanne Calment, fara a identifica elemente suspecte.Nicolas Brouard, director de cercetare la Institutul National pentru Studii Demografice din Franta, a intampinat de asemenea cu rezerve studiul rusilor, sustinand ca ipoteza transferului de identitate a fost deja luata in calcul in momentul validarii varstei, si nu a putut fi dovedita. "Pe de alta parte, salut orice studiu independent, si consider ca exhumarea lui Yvonne si Jeanne Calment, in scopul prelevarii de probe ADN, ar pune capat disputelor", sustine acesta.Jean-Pierre Daniel, autor al cartii "Secretele sistemelor de asigurare", publicata in 1997, sustine ca frauda ar fi fost cunoscuta de autoritati, ca urmare a unor anchete ale agentilor unei societati de asigurare, intrigati de sumele enorme care erau platite ca renta viagera. "Insa Jeanne Calment era deja un idol national, iar autoritatile au considerat de cuviinta sa ignore evidenta pentru a nu provoca un scandal"Daca recordul va fi anulat, recordul mondial pentru longevitate ar reveni americancei Sarah Knauss, decedata in 1999 la varsta de 119 ani.