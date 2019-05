ADN-ul raului: Cum am ajuns in halul asta, ca idiotii sa ne conduca, tagme de jefuitori sa aiba banii tarii pe mana? - Video Interviu Partea a II-a

Ziare.

L-am intalnit pe Gabriel Liiceanu in biroul de la Editura Humanitas, unde tocmai iesea de la tipar,care va fi lansat, sambata, la Bookfest.Acesta a fost prilejul formal al interviului pentruIn aceasta a doua parte, numele lui Liviu Dragnea a fost ignorat, semn ca Romania poate deveni o tara in care se poate dormi linistit, dar am vorbit despre raul care s-a petrecut Romaniei in ultimii ani.- Va spun sincer ca eu nu stiu unde sunt asezat din punctul de vedere al spectrului politic. Primordiale sunt ideile etice, care sunt legate, la randul lor, de un anumit tip de inteligenta. Ai obligatia morala, cum a zis cineva, sa fii inteligent.In clipa in care te asezi pe pozitiile de stanga, sa zicem, sustinand principiile corectitudinii politice, devii neetic prin prostie. Cum sa te oblige o asezare pe un spectru politic sa spui tampenii?- Ura este cel mai periculos lucru, boala cea mai periculoasa care poate sa dea peste o societate, pentru ca ea este intotdeauna organizata, ura este incitata. Ea este organizata de obicei de intelectuali ticalositi, care si-au tradat statutul de intelectuali.- Tot marxismul este o teorie care se naste prin specularea frustrarilor, a invidiei excitate, programate ca atare. Si atunci se naste un manifest al urii. Manifestul Partidului Comunist este cea mai ticaloasa carte care s-a scris vreodata pe lume, pentru ca este un program al urii, iar Lenin este cel mai mare criminal din istoria omenirii, pentru ca a reusit sa gaseasca tehnicile de punere in practica a manifestului urii.De cate ori este excitat lantul invidie - ura - crima, atunci ecuatia raului este completa.- Exista un stramos al binelui si al raului si e vorba despre doua specii diferite, in care aparenta e cea de om, de uman - toti semanam, avem aceleasi viscere, si Stalin, si oricare dintre noi, pusi la radiografie, aratam la fel. Nu facem parte din aceeasi specie.- Nu stiu daca nu cumva, cand genetica va progresa, se va gasi un ADN al lui Cain si al speciei lui Cain.- Am incercat sa ma inconjur in viata mea de oameni minunati si am avut norocul sa cunosc oameni la varful frumusetii umane si cand i-am cunoscut si m-am bucurat de ei si cand i-am pierdut si mi-a fost dor de ei, mi-am spus: "Ce divin ar fi sa triaiesti intr-o omenire care ar fi facuta din oameni remarcabili". Cand traiesti inconjurat de un edificiu afectiv, cum imi place sa ii spun, iti poti imagina lumea ca fiind facuta din oameni de un astfel de calibru.- Cand vezi ce ni s-a intamplat noua, ce au facut acesti nenorociti cu un popor intreg, indignarea ta nu cunoaste margini, pentru ca e comparat cu lucrurile normale. Cum am ajuns in halul asta, ca idiotii sa ne conduca, tagme de jefuitori sa aiba banii tarii pe mana?