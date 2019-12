Agent de paza injunghiat de trei ori intr-un club de catre un client scandalagiu

Ziare.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, Pavel Palcu, a declarat, pentru AGERPRES, ca incidentul a avut loc intr-un local din incinta Strandului Neptun, dimineata, inainte de ora inchiderii clubului.Conform declaratiilor date de martori anchetatorilor, un client de 22 de ani, care ar fi fost in stare de ebrietate, ar fi agresat o chelnerita, iar unul dintre agentii de paza ai clubului, in varsta de 30 de ani, a intervenit."A vrut sa-l scoata afara din local pe agresor, insa acesta a ripostat si l-a injunghiat pe agentul de paza de trei ori. Victima are trei plagi penetrante, iar lama cutitului a atins si ficatul victimei, care a fost transportata la Unitatea de Primire Urgente", a declarat procurorul Pavel Palcu.Agresorul a fugit dupa ce l-a injunghiat pe agent in spate si in abdomen, insa a fost prins in apropiere, in centrul municipiului Arad, de catre colegi ai victimei.La sosirea politistilor, suspectul a solicitat sa fie dus la spital, acuzand ca a fost si el ranit de catre agentii de paza ai clubului. El a ramas internat, motiv pentru care deocamdata nu a putut fi audiat."Dupa efectuarea investigatiilor medicale, va avea loc si audierea suspectului. S-a efectuat cercetarea criminalistica la locul faptei si a fost recuperat cutitul, gasit asupra autorului", a adaugat procurorul de caz.Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a inceput urmarirea penala a suspectului, pentru infractiunea de tentativa de omor Agentul de paza ranit se afla in stare stabila la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, unde a fost supus unor interventii chirurgicale.