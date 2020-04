ANI critica legea PSD care schimba Codul Administrativ: Sterge interdictii aplicate alesilor locali si incalca MCV!

Initiatorii

"Este de natura de a mentine un peisaj juridic fragmentat, de a lipsi de claritate normele in vigoare si contureaza posibilitatea anularii respectarii hotararilor judecatoresti prin care se mentin rapoartele de evaluare emise de inspectorii de integritate in ceea ce priveste incompatibilitatile si conflictele de interese," anunta ANI, intr-un comunicat de presa remis vineriANI nu sustine adoptarea propunerii legislative de modificare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, fapt ce a fost comunicat Departamentului pentru relatia cu Parlamentul, la sfarsitul lunii februarie.Este vorba de un proiect legislativ initiat de 10 parlamentari PSD, un senator PMP, un senator ALDE si un senator independent:- senator PSD,- senator PSD,- senator PSD,- senator PSD,- senator ALDE,- senator PMP,- senator PSD,- senator PSD,- senator PSD,- senator PSD,- senator PSD,- senator independent si- deputat PSD.ANI arata care sunt pasajele cu probleme. Cele in care initiatorii propun stabilirea faptului ca la alegerile locale pot candida pentru functia de primar doar persoanele care "".In acelasi sens,"", respectiv, "".ANI precizeaza ca "propunerea legislativa denota o serie de necorelari si contradictii cu alte norme aflate in vigoare siprin care se mentin rapoartele de evaluare emise de ANI.""Propunerea legislativa este necorelata si vadit in contradictie cu prevederile Legii nr. 176/2010 referitoare la interdictia de 3 ani de a mai ocupa functii publice persoanele pentru care s-a constatat definitiv o stare de incompatibilitate sau conflict de interese," explica ANI.Intreaga opinie juridica a ANI a fost postata pe site-ul institutiei. Nu in ultimul rand, inspectorii de integritate arata ca ultimul raport MCV a mentinut criticile cu privire la indeplinirea obiectivului de referinta nr. 2 referitor la Agentia Nationala de Integritate (Benchmark 2): "".I.S.