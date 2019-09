ANI sesizeaza DNA in cazul "Dumnezeului achizitiilor", preotul care lucra consilier in Ministerul Dezvoltarii

Firma minune

Potrivit ANI, Madalin-Adrian Iscru a ocupat functia de consilier personal la cabinetul secretarului de stat din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) in perioada 1 august - 1 octombrie 2018.In aceasta perioada, la data de 23 august, societatea comerciala Siluan Proiect SRL, in cadrul careia acesta avea calitatea de asociat unic si functia de administrator, a incheiat cu Primaria Comunei Casimcea, judetul Tulcea, doua contracte de prestari servicii in valoare totala de 45.771,88 de lei.Cele doua contracte au fost finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala, coordonat de MDRAP."Intrucat prin detinerea functiei si exercitarea atributiilor de serviciu in cadrul MDRAP, Madalin-Adrian Iscru a avut acces la informatii privind procesul de utilizare a fondurilor de catre beneficiarii Programului National de Dezvoltare Locala, finantat de MDRAP, rezulta indicii temeinice privind savarsirea de catre acesta ainfractiunii asimilata faptelor de coruptie, sens in care ANI a sesizat DNA," se mai arata in comunicatul ANI.Mai mult decat atat, sustin inspectorii, indiciile au la baza si demersurile efectuate de catre Madalin-Adrian Iscru,"In perioada 5 octombrie - 28 decembrie 2018, SC Hercinic SRL a incheiat 53 de contracte cu 9 unitati administrativ-teritoriale, in valoare de aproximativ 13.479.950 lei, finantate prin PNDL.De asemenea, Madalin-Adrian Iscru a detinut in perioada 3 decembrie 2018 - 4 ianuarie 2019 si calitatea de consilier onorific al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice," mai arata ANI.De asemenea, precizeaza inspectorii, s-ar fi conturat si indicii privind savarsirea infractiunii de "fals in declaratii", prevazuta de dispozitiile art. 326 din Legea nr. 286/2009, intrucat in declaratiile de interese depuse de catre acesta la numirea si la incetarea din functia de consilier personal la cabinetul secretarului de stat din cadrul MDRAP,Potrivit ANI, Madalin-Adrian Iscru a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010.Cazul preotului Adrian Madalin Iscru din Tulcea a explodat in mass-media dupa ce jurnalistii de la Recorder.ro au dezvaluit ca a obtinut 130 de contracte finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) fara licitatie.Preotul a primit contractele in timp ce-l consilia personal pe Adrian Ionut Gadea, actual secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii si ex-presedinte al CJ Teleorman.Imediat dupa publicarea articolului, politia din Tulcea, DNA si ANI au deschis anchete in acest caz.I.S.