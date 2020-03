ANI: Stare de incompatibilitate pentru fostul agent guvernamental CEDO, care l-a favorizat pe Dragnea UPDATE

UPDATE:

Favorizarea lui Dragnea

Acuzatiile ANI

Ziare.

com

Viorel Mocanu, care in prezent este avocatul Sorinei Pintea, a reactionat dupa anuntul ANI si sustine ca totul este o "regie ieftina deja patentata". Totodata, Mocanu arata ca el nu a fost incompatibil "in nicio perioada" si va contesta in instanta decizia."Presiune pusa pe aparare, mesaj clar de a ma retrage din echipa de aparare a doamnei Sorina Pintea! Am luat act de informatiile difuzate in spatiul public, in cursul acestei dimineti, de catre Agentia Nationala de Integritate cu privire la solutia adoptata in cauza in care se faceau verificari, cu toate ca pana la acest moment, mie, personal, nu mi-a fost comunicata, oficial, o solutie in acest sens.Precizez in mod ferm ca, nu pentru ca as dori sa ocup vreo functie publica, ci doar pentru a demonstra neregularitatile!", a transmis Mocanu, citat de Antena3.In plus, avocatul spune ca "momentul ales pentru o astfel de solutie si graba cu care se incearca deturnarea atentiei publice de la incalcarile drepturilor omului comise de autoritati in cazul d-nei Sorina Pintea nu sunt deloc intamplatoare"."In calitate de avocat al d-nei Sorina Pintea, asa cum as proceda in situatia oricarui client pe care l-as apara, precizez in mod expres ca refuz sa ma las influentat de aceste intimidari si presiuni si voi ramane consecvent misiunii mele", a mai declarat avocatul.Viorel Mocanu a avut unul dintre cele mai scurte mandate la sefia Agentului guvernamental pentru CEDO: 6 luni. Dar nu lipsit de controverse, mai ales ca a fost acuzat ca l-ar fi favorizat pe liderul PSD, Liviu Dragnea.Viorel Mocanu a fost numit in aceasta functie pe 12 februarie 2019, iar in august 2019 a fost eliberat din functie, la cerere. El ocupa anterior functia de consilier onorific al ministrului Sanatatii pe relatii externe, post in care a fost numit in octombrie 2018.Anterior, Mocanu a fost aparatorul unor inculpati/VIP-uri precum Sorin Oprescu, Rovana Plumb (dosarul Belina), Oana Zavoranu sau Florin Salam.Printre clientii casei de avocatura fondate de acesta se numara Partidul Social Democrat.Potrivit unui comunicat ANI, Viorel Mocanu a incalcat astfel dispozitiile art. 84, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit caruia "(1) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu: (...) f) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale. [...]"."Persoana evaluata a fost informata despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Mocanu Viorel a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere in exercitarea dreptului la aparare", precizeaza ANI intr-un comunicat remis joiPotrivit sursei citate, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat incalcarea obligatiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective."Persoana [...] fata de care s-a constatat [...] starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica [...] pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului", mai arata ANI.