Arhiducesa Elisabeta Sandhofer, fiica principesei Ileana, a murit la varsta de 69 de ani

Bogdana Balmus, purtator de cuvant Castelul Bran, a declarat ca arhiducesa Elisabeth Sandhofer a murit in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, in Austria, potrivit Mediafax."Castelul Bran anunta cu profunda tristete despartirea de Alteta Sa Imperiala si Regala, Arhiducesa Elisabeth Sandhofer, care a trecutla cele vesnice dupa o lunga si grea suferinta. Prezenta calda, discreta si de un umor fin, a marcat definitiv revenirea la viata a Castelului Bran, iesit din lunga sa noapte comunista. Se va afla mereu in rugaciunile noastre, impreuna cu bunica sa, Regina Maria si cu mama sa, Principesa Ileana.Dumnezeu sa o odihneasca in pacea vesnica!", se arata intr-un comunicat de presa.Din iunie 2009, Castelul Bran a intrat pe deplin in posesia mostenitorilor principesei Ileana: arhiducele Dominic de Habsburg, arhiducesa Maria Magdalena Holzhausen si arhiducesa Elisabeta Sandhofer.Arhiducesa Elisabeth Sandhofer s-a nascut la 15 ianuarie 1942. Ea s-a casatorit la 3 august 1964 la Mondsee, Austria, cu Dr. Friedrich Josef Sandhofer si a avut patru copii.