Asociatia Pro Infrastructura, despre situatia caii ferate: Ziua si deraierea. Nu mai este mult pana la o tragedie

"Nu mai este mult pana la o tragedie cu morti si raniti", spun reprezentantii Asociatiei care cer Ministerului Transportului sa finanteze uniform calea ferata la nivel national si sa renunte la proiecte supradimensionate."Ziua si deraierea: aici s-a ajuns dupa 20 de ani de subfinantare crunta, incompetenta si investitii prost gandite la calea ferata. Vineri seara, 08.03.2019, a deraiat trenul R 4136 Sighetu Marmatiei-Dej, al patrulea eveniment de acest fel in 7 zile! Sine uzate, traverse putrede sau sparte, terasamente colmatate.70% din linii si 50% din poduri au expirat si trebuie reparate capital sau inlocuite. Inclusiv pe magistrale situatia este execrabila: pe 02.03.2019 au deraiat expresul de Budapesta si o locomotiva in Gara de Nord Bucuresti. Nu mai este mult pana la o tragedie cu morti si raniti!", au scris, marti seara, pe pagina de Facebook, reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura.Asociatia sustine ca Uniunea Europeana nu plateste intretinerea infrastructurii feroviare, iar statul roman nu mai da bani de mentenanta nici macar cat oferea cand PIB-ul era la jumatate fata de cel de azi."Am ajuns in situatia absurda de a cofinanta proiecte de miliarde de euro pe coridorul Curtici-Constanta, in timp ce restul retelei se prabuseste, la propriu. CFR Infrastructura trebuie sa recunoasca public ca fondurile nerambursabile nu au fost folosite in mod judicios si ca au jucat totul pe o singura carte: reconstruirea totala a coridorului principal. Abia in ultimul timp CFR a invatat ca se pot atrage bani europeni si pentru reparatii capitale", mai spun oficialii asociatiei Pro Infrastructura.Acestia cer CFR si Ministerului Transportului sa se asigure ca pot finanta reparatiile pe sute de kilometri de linie, inainte de a semna noi contracte-mamut de reconstructie pe coridorul Rin-Dunare."Este timpul ca responsabilii din CFR si MT sa finanteze uniform calea ferata la nivel national si sa renunte la proiecte supradimensionate care pot sufoca investitiile necesare in restul retelei, izoland regiuni intregi!", se mai arata in mesajul de pe pagina de Facebook.