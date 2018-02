Cadavrul unei femei a fost gasit in lacul din Parcul IOR din Capitala

Ziare.

"Femeia a fost gasita decedata in lacul din parcul IOR, in apropiere de mal. Un membru al echipajului de scafandri a intrat in apa pentru scoaterea victimei", au declarat reprezentantii ISU.La interventie au participat doua ambulante SMURD , echipaj de descarcerare si o echipa de scafandri.Tot in lacul din parcul IOR a fost gasit, in luna ianuarie, cadavrul unui barbat, in varsta de maxim 40 de ani.