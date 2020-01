Dosar penal pentru moarte suspecta, in cazul unui copil de trei ani, tratat de parinti acasa

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Ambulantei, copilul ar fi fost bolnav, dar parintii l-ar fi tratat acasa.Tatal copilului de trei ani a sunat la 112, joi seara, si a chemat salvarea. Un echipaj de la Ambulanta si unul de la SMURD au ajuns la fata locului, insa copilul era in stop cardio-respirator si nu a mai putut fi salvat."La fata locului s-a deplasat o Ambulanta SAJ de la cea mai apropiata unitate medicala, Spitalul Brabova, iar la sosire au gasit copilul in stop cardio-respirator. Au inceput manevrele de resuscitare concomitent cu chemarea in sprijin a unei ambulante SMURD incadrata cu medic. Acestia au continuat manevrele de resuscitare, dar din nefericire nu s-a mai putut face nimic", a transmis ISU Dolj.Potrivit reprezentantilor SAJ Dolj, copilul de trei ani ar fi fost vazut, in urma cu cateva saptamani, de medicul de familie, care le-ar fi recomandat parintilor sa-l duca la spital pentru ca tusea foarte rau. Acestia l-au tinut acasa, iar joi la pranz i-au administrat un antibiotic."Din spusele parintilor, la fata locului, copilul ar fi fost vazut de medicul de familie, in urma cu vreo trei saptamani, care ar fi recomandat o internare pentru ca tusea. Nu stim daca a luat antiobiotic. Cert e ca in cursul zilei de azi ar fi luat, fara consult medical, de la farmacie, si l-ar fi administrat la ora 12. Tusea, in ultimele zile, respira greu si nu mai manca. Nu s-au mai dus nici macar la medicul de familie sa-l consulte si la ora 18.33 au sunat ca e inconstient. Echipajul de la Ambulanta l-a gasit in stop cardio-respirator", a declarat, pentru MEDIAFAX, Traian Magala, purtatorul de cuvant al SAJ Dolj.Politia a deschis o ancheta pentru moarte suspecta."In cauza se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor producerii evenimentului. Din primele date nu ar parea sa fie urme de violenta, insa in urma cercetarilor se va stabili cu exactitate cauza decesului", a spus Cosmin Gradinaru, purtatorul de cuvant al IPJ Dolj.