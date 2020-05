Dosar penal pentru o femeie intoarsa din strainatate care a refuzat carantinarea

Ziare.

"La data de 9 mai, politistii din cadrul Politiei municipiul Dej - Biroul de Ordine Publica au fost sesizati despre faptul ca o persoana de sex feminin s-ar fi intors in Romania si nu ar fi intrat in carantina. La fata locului, politistii au identificat o femeie de 63 de ani, din municipiul Dej.In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca femeia a ajuns in Romania la noaptea de 8 spre 9 mai a.c. Intrucat femeia a refuzat masura carantinarii, a fost necesara interventia Serviciului de Actiuni Speciale. Femeia a fost transportata in vederea carantinarii", se arata intr-o informare trimisa, sambata, de IPJ Cluj.Potrivit sursei citate, in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal.