Elev talharit si injunghiat pe strada, la Braila

"Politistii din cadrul Politiei Municipiului Braila au fost sesizati de catre UPU Braila cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat un minor, in varsta de 15 ani, din Braila, care ar fi fost agresat. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca, in timp ce se afla pe Calea Calarasilor, ar fi fost abordat de doua persoane, care l-ar fi amenintat si l-ar fi intepat cu un cutit, cu scopul de a le da bani", a declarat Laura Belciugan, purtatorul de cuvant al IPJ Braila.Sursa citata a mai spus ca, folosind aceeasi metoda, cei doi agresori ar fi abordat alti doi minori, ambii in varsta de 16 ani, din Braila. Celelalte doua victime ale agresiunilor nu au suferit vatamari corporale."Politistii i-au identificat pe raza municipiului, pe doi minori cu varstele de 10, respectiv 17 ani, banuiti de comiterea faptelor. In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la talharie calificata si talharie calificat. S-a dispus cercetarea celor doi in stare de libertate", a completat Laura Belciugan.