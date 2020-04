Exportul de bustean in afara UE va fi interzis pentru 10 ani

Ziare.

S-au inregistrat 316 voturi "pentru" si o abtinere.Potrivit textelor adoptate, "".De asemenea, proiectul prevede instituirea Registrului national de evidenta informatizata a proprietatilor forestiere la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in vederea aplicarii regimului silvic si gestionarii durabile a fondului forestier."Realizarea cadastrului aferent fondului forestier proprietate publica a statului este finantata de la bugetul de stat sau din surse proprii ale administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului. In vederea asigurarii transparentei recoltarii masei lemnoase din fondul forestier national se instituie Catalogul national al masei lemnoase la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura prin utilizarea bazelor de date informatice existente la nivelul acesteia.Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va publica Catalogul national al masei lemnoase de site-ul propriu, al carui model se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura vor verifica prin sondaj actele de punere in valoare in baza unor criterii de risc", mai prevede proiectul.Nu toti deputatii au considerat ca este suficient. Cornel Zainea, de la USR, a afirmat ca acest proiect reprezinta "un pas de furnica inainte" si o "frectie durabila la picior de lemn"."Proiectul propune sa gestioneze durabil padurile. (...) PSD si PNL fac un pas de furnica inainte. Aceasta prevedere va fi frectie durabila la picior de lemn. USR propune crearea 'DNA a padurilor', sistem de monitorizare a video a camioanelor care transporta lemn, sa interzicem si exploatarile forestiere in parcurile nationale", a spus Zainea.Dan Barna a adaugat ca USR are o agenda pro-protejarea padurilor."Urmarim consecvent tot ce a venit dinspre guverne. Aceasta lege este o perdea de fum menita sa acopere taierile ilegale de paduri. Astazi se propun interdictii minore, se intervine neesential, fara vlaga. E un pas mic. Exportul pe care il interzicem se refera strict la ce pleaca in afara UE", a adaugat Barna.Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a spus ca in acest an nu au fost exportati busteni."Zero metri cubi de bustean au fost exportati anul asta din Romania. Din acest punct de vedere, am spus mult despre ce rezolva acest proiect. (...) Vom vota aceasta lege necesara, pentru ca avem si noi un proiect de lege in acest sens", a mai spus Roman.Deputatul Victor Ponta (Pro Romania) a sustinut si el proiectul si a spus ca il intelege pe premierul Ludovic Orban ca nu are curajul sa interzica exportul de bustean, intrucat a fost in situatia acestuia.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a spus ca acest proiect, initiat de PSD, este necesar. "Am vazut camioane de busteni, jaf in perioada starii de urgenta, iar Guvernul nu a facut nimic", a sustinut Simonis.Camera Deputatilor este for decizional.