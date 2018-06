Guvernul lanseaza titluri de stat "Centenar". Suma minima de investit este de 1 leu

Ziare.

"La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul a aprobat noi reglementari care vor permite lansarea unei emisiunii cu titluri de stat Centenar pentru populatie cu dobanda de peste 25% pe cinci ani, asta inseamna o dobanda de peste 4% pe an, un instrument atractiv dedicat populatiei, destinat incurajarii, economisirii si diversificarii bazei de investitori in titlurile de stat", a spus purtatorul de cuvant al Guvernului.El a adaugat ca, potrivit acestei hotarari de guvern, titlurile de stat vor putea fi vandute, distribuite si prin Posta Romana, dar si prin Trezorerie, banci sau societati financiare de brokeraj sau asigurari, iar rascumpararea titlurilor se va putea face in orice moment pe Bursa."Instrumentul are o serie de beneficii. In primul rand, impulsionarea economisirii in pofida consumului, acordarea unei dobanzi net superioare celei din sistemul bancar, va spuneam ca undeva la peste 4% pe an. Dobanda pentru titlurile de stat nu se impoziteaza, statul garanteaza integral contravaloarea acestor titluri de stat, indiferent de suma; i prin aceste titluri de stat se pot garanta creditele pentru investitii, pentru constructii", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului.Intrebat care va fi perioada de subscriptie pentru titlurile de stat, el a spus ca saptamana viitoare ar trebui sa inceapa aceasta vanzare, iar suma minima pe care o poate investi cineva in titlurile "Centenar" este 1 leu."1 leu este suma pentru titlurile de stat, inteleg ca ramane valabil ce este acum valabil in ceea ce priveste titlurile de stat Tezaur, aici este vorba de titlurile Centenar si suma minima este 1 leu", a adaugat Barbu.