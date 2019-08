Iasi: O fata de 14 ani si-a mintit mama ca a fost rapita, dar in realitate voia sa fuga la un baiat din Bucuresti

Ziare.

Politistii din localitatea ieseana Ciurea au fost alertati sambata de catre mama unei fete de 14 ani, care a fost anuntata de fiica sa ca ar fi fost rapita de pe strada de catre persoane necunoscute.Politistii s-au deplasat la fata locului si au identificat adolescenta pe raza comunei Scheia.Fata le-a spus politistilor ca in dimineata zilei de sambata, in timp ce se deplasa spre satul Scheia, ar fi fost luata la ocazie cu o masina tip duba, dupa care ocupantii acestuia ar fi legat-o de maini si picioare si ar fi dus-o intr-un loc necunoscut.Tanara a povestit ca ar fi reusit sa scape si i-ar fi solicitat unei femei sa o transporte cu un autoturism, in comuna Scheia.Investigatiile politistilor au aratat insa ca adolescenta a plecat de la domiciliu, cu intentia de a se deplasa in municipiul Bucuresti pentru a se intalni cu un tanar cunoscut pe o retea de socializare.Pentru a-si acoperi plecarea, ea ar fi sunat-o pe mama sa si i-ar fi relatat ca ar fi fost rapita si legata.Ulterior, dupa ce mama sa a alertat politistii, fata ar fi renuntat la intentia de a parasi domiciliul si s-ar fi oprit pe raza comunei, unde a fost gasita de politisti.Adolescenta nu a fost victima vreunei infractiuni , fiind incredintata mamei sale.