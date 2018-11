Istoria in cifre: Matematic, avem cea mai buna Romanie posibila

O scurta cronologie:

Dupa Primul Razboi Mondial, unul atroce pentru Romania, din punct de vedere al pierderilor de vieti, dar triumfator ca rezultat, Romania a avut la dispozitie 20 de ani buni, democratici, in care sa se construiasca drept un stat unitar, cu practici si culturi comune pentru provinciile aduse acum impreuna.Doua decenii deloc usoare, fragmentate politic, cu guverne care s-au succedat cu rapiditate, cu discrepante institutionale si administrative, pentru ca erau acum o singura tara si Transilvania si Bucovina, cu un bagaj cultural deprins in Imperiul Austro-Ungar, si Basarabia, cu trecutul ei in Imperiul Tarist, si Romania "veche", asa cum o stim de la Unirea Principatelor din 1859.scrie Neagu Djuvara, in micul volum de istorie a romanilor povestita celor tineri, aparut la Editura Humanitas.Politic, Romania a fost fragmentata, pentru ca acum concurau pentru electorat partide vechi, nationale din Transilvania si partide din Vechiul Regat, cu practici politice diferite, pentru ca si cultura politica era alta. Partidul Conservator dispare, ramasite din el sunt preluate intr-un partid construit in jurul maresalului Averescu, Partidul National din Transilvania, condus de Iuliu Maniu, se asociaza cu partidul lui Ion Mihalache, Partidul Taranesc, devenind Partidul National-Taranesc si care va face alternanta la guvernare cu liberalii bratieni.Prima cotitura apare insa in 1927, an de doliu, in care Romania pierde doua mari personaje ale Marii Uniri, pe Regele Ferdinand si Ionel Bratianu. Cum Carol al II-lea era dezmostenit si in exil, dupa casatoria cu Zizi Lambrino, tronul trece la Mihai I, in varsta de sase ani. Situatia tarii nu este cea mai fericita: un rege minor, o Regenta fara fler politic (Patriarhul Miron Cristea, presedintele Curtii de Casatie si fratele mai mic al lui carol al II-lea, principele Nicolae).Nu e de mirare ca apare propunerea rechemarii lui Carol al II-lea in tara, o propunere care, odata ce va fi dusa la indeplinire, va deschide sirul absurd si greu al dictaturilor, intrerupt abia in 1989.Lucrurile se petrec cu viteza, iar printre aceste framantari, conflicte si neasezari politice, Romania cade prada derapajelor ideologice ale epocii, pentru ca mugurii fascismului, nazismului si antisemitismului nu ocolesc Bucurestii. Sa nu uitam ca din 1922, Benito Mussolini e la putere in Italia.Zorii Romaniei Mari au inceput cu prim-ministrul Alexandru Marghiloman, pentru cateva luni, si s-au incheiat cu mandatul la guvernare al lui Ion Gigurtu, din 4 iulie pana in 3 septembrie 1940. Printre cei care au condus guvernele interbelice il regasim si pe Patriarhul Miron Cristea, si pe Barbu Stirbei, si pe Bratieni - Ion I.C, Ion si Vintila I.C. - si pe Take Ionescu.- Carol al II-lea revine in tara, prim-ministrul Iuliu Maniu demisioneaza, dar va reveni peste cateva zile. Carol al II-lea este recunoscut de Parlament ca rege.Carol al II-lea instaureaza dictatura regala, cu tot arsenalul unei dictaturi, inclusiv un vehicul politic, Frontul Renasterii Nationale. Va tine doi ani, intre 10 februarie 1938 si 6 septembrie 1940.se incheie Pactul Ribbetrop-Molotov, un pact de neagresiune intre Germania nazista si Uniunea Sovietica, care isi imparteau harta, asa cum lumea avea sa afle mai tarziu.Romania primeste un ultimatum din partea Uniunii Sovietice, pentru a ceda Basarabia si Bucovina de NordStatul National-Legionar: Romania intra in alta dictatura, cea antonesciana, despre care Neagu Djuvara scrie ca a fost nemiloasa cu alte categorii politice, sociale si etnice. Populatia evreiasca din Basarabia si Bucovina de Nord este deportata - fapt care constituie unul dintre monumentele rusinii, despre care Norman Manea spune ca ar trebui ridicate in tara, pentru a recupera memoria sociala nepervertita.Regele Mihai I decide arestarea lui AntonescuSunt anii de inceput ai ocupatiei sovietice, cu Regele Mihai I inca incercand sa reziste. Este prefata celei mai negre perioade a Romaniei Mari, dictatura comunista, cea care a ucis in inchisori elitele interbelice, care a suprimat libertatea si increderea sociala si a carei nota de plata o decontam si astazi, la 29 de ani de la prabusirea ei.Cei 42 de ani de dictatura comunistaFacand adunarea, dintre cei 100 de ani pe care Romania ii implineste, mai bine de jumatate au fost ani de dictatura (51 de ani), alti 20 de neasezari politice, dar entuziasti in virtutea constructiei nationale, si restul de 29 ani de democratie recastigata, al caror bilant e inca in lucru, dar care trece prin mineriade care au dus la primul mare val de emigrare, doua mandate si inca unul ale lui Ion Iliescu la presedintie, nu se stie cati dintre ei potrivit planului de reconstructie scris la Kremlin si doi ultimi ani de abuzuri politice majore, la capatul carora Romania capata din ce in ce mai mult accente iliberale.Asta nu inseamna ca socotelile s-au terminat, ci doar ca luciditatea e cea mai buna demonstratie a patriotismului. Matematic.