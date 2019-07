Mamele minore si copiii lor: 12.906 adolescente sub 19 ani sunt la prima nastere, 3.657 la a doua si 673 la a treia

Ziare.

Potrivit statisticilor oficiale, din 674 de copii nascuti de mame mai mici de 15 ani, doar 79 au tatal tot adolescent (sub 20 ani) . La mamele intre 15 si 19 ani, din 17.307 copii, doar 2.120 au tatal sub 20 de ani (pe acest palier, sunt si tati de peste 65 de ani)."De cele mai multe ori, adolescentele mame provin din medii sarace, fara acces la asistenta medicala constanta si de calitate. Si de aici, consecinte extrem de grave si, din pacate, ireversibile: nasteri premature, mortalitate infantila ridicata, copii crescuti de copii, in medii socio-economice precare, perpetuand, de fapt, discriminarile.", spune Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv al Organizatiei Salvati Copiii Romania.In ceea ce priveste distributia pe medii, cele mai multe mame adolescente sunt din mediul rural - 65% dintre cele sub 15 ani si 67% dintre cele cu varsta intre 15 si 19 ani.In satul in care locuieste, exista multe adolescente insarcinate, iar profesorii sunt obisnuiti cu situatia aceasta. Andreea are 16 ani si este insarcinata in 6 luni.Locuieste cu mama ei si cu sora cea mare, care are si ea un copil. Traiesc singure, tatal lor parasindu-le de mici. Casa in care locuiesc este situata la marginea unui sat, fara canalizare sau asfalt si este compusa dintr-o camera si o bucatarie, fara grup sanitar interior.Tanara gravida nu are alt sprijin in afara de mama si de sora ei. Tatal copilului pe care Andreea urmeaza sa il nasca are 20 de ani, nu se intereseaza de sanatatea ei si nu doreste sa se implice in cresterea viitorului lor copil.Pentru ca Andreea nu avea cunostinte legate de contraceptie, vestea ca a ramas insarcinata a luat-o prin surprindere."Profesorii m-au incurajat sa continui scoala chiar daca sunt insarcinata. Sunt fete la noi care merg la scoala, nasc si pe urma se intorc din nou la scoala. Unele abandoneaza ca e prea greu si nu au cu cine sa lase copiii.Eu o am pe sora mea si pe mama care stau acasa si o sa pot sa continui sa ma duc la scoala. A contat mult cand am ales sa pastrez copilul ca si cei de la Salvati Copiii m-au indrumat sa nu renunt la scoala si m-au ajutat sa imi depun dosarul sa pot sa primesc indemnizatia sa pot sa cresc copilul dupa ce se va naste.", povesteste fata.Andreea a fost consiliata in proiectul Siguranta prin Educatie pentru Nutritie si Sanatate - SENS, pentru a nu renunta la scoala, expertii Salvati Copiii ajutand-o sa inteleaga importanta urmarii cursurilor pentru a beneficia de drepturile ei si pentru a avea o sansa la o viata mai buna.Potrivit unei cercetari efectuate de Salvati Copiii in 2018, Analiza situatiei gravidelor, mamelor si copiilor din mediul rural, cinci din zece mame cu varsta sub 18 ani nu au fost niciodata la control ginecologic, ceea ce a dus la o rata de patru ori mai mare a nasterilor premature, sapte din zece mame minore nu au beneficiat niciodata de planificare familiala, iar cinci din 10 gravide minore din mediile defavorizate nu au efectuat ecografiile recomandate in sarcina.Echipamentele medicale insuficiente reprezinta o problema frecventa in Romania, conform datelor din analiza Salvati Copiii privind situatia maternitatilor din Romania - 13% dintre maternitatile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-nascutii prematuri, 56% dintre maternitatile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator si 14% dintre maternitatile de nivel III au o singura masa de reanimare pentru copii.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, a explicat:"Dotarea maternitatilor din Romania reprezinta o prioritate nationala si ar trebui definita ca atare in orice program de guvernare. De aparatura medicala depind atat supravietuirea copiilor nascuti prematur, cat si calitatea unui act medical pentru care medicii au nevoie de sprijinul nostru".Incepand cu 2019, 2% a crescut la 3,5% pentru asociatiile care furnizeaza servicii sociale acreditate, asa cum este Organizatia Salvati Copiii.Viata prematurilor depinde de investitia in maternitati: 3,5% din impozitul pe venitSalvati Copiii Romania a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalitatii infantile, mecanisme de finantare care sa acopere componenta de interventie, pentru ca salvarea vietilor copiilor nascuti prematur este o urgenta.Pana pe 31 iulie, fiecare contribuabil poate depune Formularul 230 sau Declaratia Unica, precompletate cu datele de identificare ale organizatiei la administratia financiara de care apartine cu domiciliul.Formularele se pot descarca de la www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza