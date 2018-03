O fata de 12 ani din Prahova a fost data disparuta. A plecat vineri de la scoala si nu a mai ajuns acasa

Ziare.

Potrivit datelor furnizate, sambata, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, fata in varsta de 12 ani ar fi fost vazuta in jurul pranzului in zona autogarii din Ploiesti Sud, avand asupra sa doua bagaje tip rucsac.Din cercetari a reiesit ca aceasta ar fi plecat cu un microbuz pe ruta Ploiesti - Bucuresti.La acel moment, minora, care are 1,55 metri inaltime si 60 de kg, era imbracata cu pantaloni blue-jeans de culoare albastra, bluza cu guler, geaca de fas si ghete din piele intoarsa, toate de culoare neagra.Persoanele care pot oferi informatii sunt rugate sa contacteze de indata cea mai apropiata sectie de Politie.