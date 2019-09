O fata de 16 ani din Targu Mures e data disparuta

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Mures, politistii au fost sesizati, luni, de o femeie din municipiul Targu Mures despre faptul ca, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 6.00, fiica sa in varsta de 16 ani a iesit din imobil pentru a merge in curte, dar nu a mai revenit pana in prezent.Adolescenta de 16 ani se numeste Istoica Zsuzsanna, are 1,65 metri inaltime, aproximativ 45-50 de kilograme, ochi caprui, par blond, lung.La data disparitiei, ea era imbracata cu o bluza de culoare roz, rochie cu imprimeuri florale de culoare roz, iar in picioare purta sandale cu toc, de culoare neagra cu buline albe.Persoanele care au vazut-o sau pot oferi detalii sunt rugate sa anunte la numarul de telefon- Compartimentul Urmariri sau la cea mai apropiata unitate de politie, ori apeland numarul unic de urgenta