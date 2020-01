O femeie s-a baricadat in casa cu fiul sau. Politistii incearca sa il scoata pe baiat

Ziare.

Politia Judeteana Brasov a anuntat ca a fost sesizata de reprezentanti ai Protectiei Copilului Brasov cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 39 de ani din orasul Ghimbav, judetul Brasov, s-ar fi baricadat in locuinta sa, impreuna cu fiul sau in varsta de 6 ani, si refuza orice comunicare cu autoritatile."La fata locului se afla echipaje de politie, luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Brasov, precum si un negociator din cadrul institutiei noastre, care incearca realizarea unui dialog, in vederea scoaterii in siguranta din locuinta, atat a copilului, cat si a persoanelor aflate in interior", arata sursa citata.Presa locala a relatat ca incidentul a avut loc in timp ce la locuinta se aflau reprezentanti ai DGASPC Brasov, veniti sa faca o ancheta sociala.